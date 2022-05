Atlas eliminó a Tigres UANL en El Volcán y se clasificó a la gran Final del Torneo Clausura 2022 de Liga MX, en donde se enfrentará contra Pachuca para definir al nuevo campeón del futbol mexicano. Una de las grandes figuras de la serie fue Julián Quiñones, quien marcó dos goles (uno de local y otro de visitante) y aprovechó para "vengarse" de su exequipo, que nunca lo valoró como él sentía que merecía.

Tal es así que cuando anotó en el Estadio Universitario, se llevó las palmas de las manos a las orejas mirando a los fanáticos de los Felinos. Esto provocó que reciba todo tipo de insultos y críticas, por lo que hizo su aparición en las redes sociales y volvió a atacar contra los Regiomontanos. "¿Cómo me piden cosas (respeto) que ni ustedes mismos hicieron conmigo aún estando en Tigres?", comenzó preguntándose en Twitter.

"Recibiendo insultos y mandando mensajes metiéndose conmigo con mi familia. Y estando acá en Atlas todavía seguían con lo mismo, entonces ahora no me pidan cosas que no hicieron ustedes. Saludos", sentenció el atacante colombiano. Esta publicación no pasó para nada desapercibida y generó miles de interacciones. Una de ellas le pertenece a Mishelle Herrera...

La hija del Piojo (DT de Tigres UANL) no se quedó de brazos cruzados ante la respuesta del jugador de los Zorros y se sumó a los repudios de los seguidores universitarios. A través de su cuenta de Twitter, citó sus declaraciones y lanzó un contundente mensaje: "Julián, ve a terapia". Así es: polémica como siempre, simplemente mandó al delantero a conseguir ayuda psiquiátrica.

La promesa que había hecho Mishelle días atrás

Hace escasos días, aseguró que su padre sería capaz de llevar a los Felinos a un nuevo título de Liga MX. "Ve Piojo y demuestra de qué estás hecho, que acá confiamos en que eres el mejor y que de tu mano Tigres va levantar la octava y muchas más. Nuevo reto, nuevo equipo, nueva ciudad, pero el mismo crack que deja todo en la cancha te amo pa. ¡Que de la mano del Piojo Herrera todos la vuelta vamos a dar!", señaló en Instagram.