Camilo Vargas se ganó un lugar dentro de los jugadores más importantes en la historia del Atlas Fútbol Club en la noche de ayer. En un Jalisco a reventar, mantuvo la valla invicta durante 120 minutos y posteriormente se transformó en la gran figura en la tanda de penales, por lo que su trabajo fue fundamental para que los Zorros celebren su segundo título de Liga MX en toda la historia.

El portero colombiano es hace un tiempo el mejor en su posición en México, pero venía de dos partidos flojos y se ganó algunas críticas. Tanto en la Vuelta de las Semifinales con Pumas UNAM como en la Ida de la Final frente a León, no tuvo el mejor rendimiento y tuvo un alto grado de responsabilidad en distintos tantos. Sin embargo, se repuso a esto y demostró tener una capacidad mental extraordinaria.

"Un día puedes ayudar al equipo, otro lo perjudicas. Este grupo se lo merece (el título), es impresionante, hoy tenemos recompensa. Aquí no hay figuras, aquí hay un equipo", admitió apenas se consumó la consagración de la Academia. Más adelante agregó: "Sin duda, me he pasado una semana y media difícil, donde llega ese momento de duda, de desconfianza".

"Tengo que reconocer que Dios tenía algo para nosotros. Mi familia, mis hijos, los que están en Colombia, los que creyeron en mí, mis compañeros, el dueño, Alejandro, todos creíamos que podíamos", reveló Camilo Vargas, quien se mostró muy emocionado de poder ser parte de este inolvidable título. Sin dudas, el punto más alto del equipo a lo largo de todo el semestre.

Por último, el colombiano apuntó: "Quizás no dimensionamos ahora, por el gozo, por la emoción, pero con el pasar de los años, el quedar en la historia dorada del club es algo que no tiene precio, no tiene valor. La verdad, para esta gente, es impresionante, un equipo grande no lo hacen los títulos, lo hace la gente que durante tanto tiempo de lo aguantó".