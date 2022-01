En las últimas horas se dio uno de los fichajes más sorpresivos del mercado de pases de la Liga MX. Emanuel Aguilera dejó al Club América tras cuatro años y se transformó en refuerzo del Atlas, último Campeón del futbol mexicano. En una entrevista, le consultaron al futbolista argentino sobre esta decisión y fue claro en su respuesta: en las Águilas no tenía más lugar, por lo que la oferta de La Academia le vino como anillo al dedo.

"Todo fue rápido, yo tenía mentalizado seguir en América, pero mi representante me comentó la posibilidad sin que hubiera algo concreto y el primer equipo que surgió fue Atlas. No hubo ninguna duda, luego me tocó hablar con la directiva (Azulcrema) y me dijeron que querían una renovación en la defensa", soltó en plática con Línea de 4 de TUDN.

Más adelante, el zaguero central mencionó: "Primero hablé con ellos y lo entendí de la mejor manera, están en todo su derecho de querer renovar, buscar otro perfil de jugador. Cuando surgió la opción de Atlas ni lo dudé porque es el campeón y no tengo duda que será un equipo competitivo. Ya me tocó ser dirigido por Diego Cocca y sabe lo que puedo aportar".

Cabe resaltar que el DT ya dirigió a Ema en el pasado, por lo que posiblemente haya sido un pedido específico a la directiva. Compartieron una temporada entre julio de 2013 y junio de 2014 en Defensa y Justicia, equipo de la primera división de Argentina. Allí fue titular indiscutido, disputó un total de 40 partidos y marcó 5 goles, por lo que se ganó el interés del Club Atlético Independiente, ni más ni menos.

"Veo un equipo muy unido, muy competitivo. Si bien solo pude entrenar hoy, enseguida tuve las sensaciones de que tiene ganas de seguir creciendo, trascendiendo y pelear cosas importantes. Así que vine a eso, para poder estar a la altura del último campeón, que no es cualquier equipo. Espero estar a la altura de mis compañeros", sentenció Emanuel Aguilera, quien se mostró muy ilusionado de ahora defender los colores rojinegros.