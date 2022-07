En los Zorros casi no pudo mostrarse, pero desde que salió, tampoco ha encontrado el lugar ideal.

¡Llegó a su nuevo club pero no jugará! El calvario que vive un bicampeón con Atlas

El Atlas atraviesa uno los mejores momentos de su historia, luego de haber obtenido un bicampeonato en la Liga MX, al ganar los torneos Apertura y Clausura. Sin embargo, un jugador que vivió la alegría con la institución, hoy atraviesa un presente muy complicado.

Gonzalo Maroni irrumpió de gran manera en la escena del futbol argentino, siendo un clásico diez, mediapunta, con muchos recursos técnicos y remate de media distancia. Comenzó en Boca, pero no tuvo continuidad y comenzó a ser cedido. Aún hoy busca encontrar su lugar.

Maroni jugó a préstamo en Talleres, Sampdoria y finalmente, Atlas, donde sólo disputó diez encuentros y no convirtió goles, pero en definitiva, formó parte de la obtención en el Clausura 2022 con los Zorros. Su presente es muy distinto: acaba de llegar a San Lorenzo de Almagro y no será tenido en cuenta.

San Lorenzo de Almagro atraviesa una fuerte crisis institucional y futbolística. Los Azulgranas negociaron por Gonzalo Maroni y concretaron su arribo, pero ahora el entrenador Rubén Darío Insúa no lo utiliza y aclara que no pidió por su arribo, por lo que el futbolista no juega en su nuevo club.

¿Resición de contrato?

De esta manera, Gonzalo Maroni, excampeón con Atlas, se plantea la posibilidad de rescindir el contrato recién firmado con San Lorenzo. Después de casi un mes desde su llegada, el atacante considera que no tendrá oportunidades con este cuerpo técnico.