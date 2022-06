El futbol mexicano se encuentra en etapa de receso, una vez finalizado el Clausura 2022. Atlas, equipo dirigido por Diego Cocca, obtuvo un bicampeonato histórico, tras vencer en la Final a Pachuca, por un global de 3 a 2. Por su parte, la Liga MX publicó en las últimas horas el equipo ideal del certamen, el cual incluye una gran mayoría de jugadores que representaron a los dos finalistas.

En el arco, la Liga MX se quedó con Camilo Vargas, arquero de Atlas y que fue fundamental para la obtención del bicampeonato. El colombiano, que ya había sido clave en el título del Apertura, tuvo por ejemplo una formidable actuación ante Pachuca, en la primera Final. La defensa, justamente, estuvo conformada por jugadores de ambos finalistas: Kevin Álvarez en el lateral derecho; Gustavo Cabral y Hugo Nervo en la zaga, y Luis Reyes en el lateral izquierdo.

Tuzos y Zorros tuvieron gran incidencia en el armado del once ideal, y eso también se pudo ver en el mediocampo. Aldo Rocha, capitán de Atlas, fue elegido como volante de contención en once ideal, mientras que Pocho Guzmán, de los Tuzos, lo acompañó. Junto a ellos, uno de los dos jugadores que no estuvo en la Final: Diego Valdés se ganó un lugar tras su gran cierre de semestre con América.

En la ofensiva, nuevamente destaca la participación de jugadores de Atlas y Pachuca: Julián Quiñones fue una de las grandes figuras en la consagración de los rojinegros, mientras que Nicolás Ibáñez fue el goleador de Pachuca. El último cupo fue para el máximo artillero del Clausura 2022: André-Pierre Gignac, quien marcó 11 goles en la fase regular.

El equipo ideal

De esta manera, el once ideal de la Liga MX quedó conformado por: Camilo Vargas (Atlas); Kevin Alvarez (Pachuca), Hugo Nervo (Atlas), Gustavo Cabral (Pachuca), Luis Reyes (Atlas); Víctor Guzmán (Pachuca), Aldo Rocha (Atlas), Diego Valdés (América); Julián Quiñones (Atlas), André-Píerre Gignac (Tigres), Nicolás Ibáñez (Pachuca).