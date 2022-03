El último fin de semana se vivió una nueva edición de Clásico Regio en el que Tigres superó por 2-0 a Rayados de Monterrey por la jornada 11 del Grita México Clausura 2022. Por otra parte, una de las polémicas del encuentro se dio en la agresión de Matías Kranevitter contra Yeferson Soteldo, quien se encontraba sin pelota. Por otra parte, en las últimas horas el argentino se disculpó en las redes sociales.

En el Volcán de Nuevo León, el conjunto de Miguel Herrera jugó un aran encuentro luego de anular el ataque de la Pandilla y ser eficaces en las pocas jugadas que encontraron para hacer la diferencia. A su vez, André Pierre Gignac y Florian Thauvin brillaron para llevar al Auriazul a una victoria segura y perfecta para presionar al líder del torneo.

Por otra parte, juntos a los franceses, quien ingresó de la mejor manera fue Yeferson Soteldo que se lució con gambetas y pases para generar varias jugadas. Por otro lado, una situación que lo tuvo involucrado al venezolano fue un ataque por parte de Matías Kranevitter, quien lo golpeó en la espalda a la altura de su cabeza cuando no tenía posesión del balón lo que significaba una roja directa para el argentino.

Debido a esto, mientras la comisión directiva de Tigres elevó un reclamo a la Comisión Disciplinaria, mientras que el mediocampista pidió disculpa en sus redes sociales. “Hola a todos. Este es el único medio propio que tengo para comunicarme y ofrecer disculpas por lo sucedido el sábado en el clásico. Nunca fue, ni será mi intención lastimar a un colega, ni a nadie. Lo siento de verdad. Le ofrezco una disculpa a Soteldo, a mi club y a la afición. Tenemos que ser el ejemplo y los errores para poder aprender de ellos. Me equivoqué y me encargaré que no se repita ¡El futbol es un deporte que amamos!”, expresó en Instagram.

La Comisión Disciplinaria emitió un comunicado

En las últimas horas, la Comisión Disciplinaria emitió un comunicado en el que explica que investigarán lo sucedido entre Matías Kranevitter y Yeferson Soteldo. “La Comisión Disciplinaria informa que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 84 y 85 del Reglamento de Sanciones, recibió por parte de Tigres de la U.A.N.L. una solicitud de investigación en contra del Jugador Claudio Matías Kranevitter del Club Rayados de Monterrey por los hechos acontecidos en contra del Jugador del Club Tigres de la UANL Yeferson Soteldo, durante el encuentro correspondiente a la Jornada 11 del Torneo Clausura 2022 Liga MX, entre los Clubes Tigres de la UANL vs Rayados de Monterrey", informó.