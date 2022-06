Pedro Caixinha on ocultó su deseo de tener revancha en el futbol mexicano luego de lo que fue su último paso por los Guerreros.

A fines de marzo de este 2022, Pedro Caixinha firmó con el Club Atlético Talleres de Argentina y se puso al mando de un interesante proyecto futbolístico. Si bien hasta el momento no ha logrado los mejores resultados, se encuentra en los Octavos de Final de la Copa Libertadores y cuenta con un gran plantel, por lo que puede conseguir grandes cosas. Aún así, ya está pensando en tener otra oportunidad en la Liga MX...

El entrenador portugués dirigió más de 200 partidos en el futbol mexicano entre Santos Laguna y Cruz Azul, pero no se fue del todo bien de su último paso por los Guerreros. Puede presumir de haber conquistado 5 títulos entre ambos clubes (1 Liga MX, 2 Copa MX, 1 Campeón de Campeones y 1 Supercopa MX) y, a pesar de ello, todavía tiene hambre de más.

"No creo que mis etapas en México hayan terminado, estamos en deuda en relación a eso, y tampoco creo que haya terminado una relación a futuro, de poder regresar y seguir trabajando en México. Cuando comparas lo que fue la primera etapa (en Santos Laguna), tan exitosa, donde se lograron tres trofeos, el entrenador con más longevidad en el club, con más trofeos", admitió Caixinha, quien reveló que tiene el fuerte deseo de volver al país azteca.

Más adelante sostuvo: "Cuando llegué a México tenía dos años como entrenador principal. ¿Qué había ganado? Nada. Llegué a México y quién me conocía. En México tuve que marcar mi posición. Llegué a mostrar mi trabajo y no a vender espejitos, como muchas veces dijeron allá. Tuve que sacar mi casta, tuve que sacar mi personalidad. Aquí estoy para hacer mi trabajo y no vengas conmigo de frente, porque vamos a chocar".

Por último, el portugués se lamentó por su fracaso reciente con los Laguneros, pero se mostró capaz para tener una revancha en el futuro. "Teníamos dos opciones muy buenas fuera del futbol mexicano y por gratitud, por creer en las personas, en los proyectos, fuimos a Santos con toda la ilusión… ¿y solo dos meses? Con dos meses, con Covid-19, lesiones, salidas de jugadores, y te vas. Hay que entender y respetar todo eso", sentenció. Claro, tras una serie de malos resultados lo cesaron sin más...