Miguel Herrera, entrenador de Tigres, aseguró no haberse dado cuenta al momento de dar ingreso al campo a Florian Thauvin de que iba a quedar con nueve futbolistas no formados en México.

Más allá de la victoria de Tigres 4-2 sobre Atlas en los 90 minutos de juego del partido revancha de las Semifinales de la Liguilla, que de todos modos no le servía para remontar la serie, los de la UANL habían quedado descalificados ya desde el complemento por incumplir una norma reglamentaria.

Sucede que Miguel Herrera mandó al terreno de juego a Florian Thauvin en reemplazo de Hugo Ayala y tuvo desde ese momento a nueve futbolistas No Formados en México en el campo, cuando solo está permitido tener a ocho según establece el artículo 48 del Reglamento de la Liga MX.

Finalizado el encuentro y consumada la eliminación de los Tigres de la UANL, el entrenador explicó en rueda de prensa qué fue lo que lo llevó a incurrir en esa alineación indebida. “Error mío, una desconcentración por estar pensando en los goles, ya tenía los cambios en mi cabeza cuando Hugo me dijo que no podía más por un golpe, no me di cuenta, responsabilidad completamente mía”, declaró.

Si bien el error se suaviza por el hecho de que Tigres hubiese quedado de todos modos eliminado por el marcador global, en caso de haber revertido la serie se hubiese vuelto un verdadero escándalo. “Nos quedamos con esa sensación de tristeza. Ahora toca pensar en el torneo que sigue y buscar fortalecer este grupo. Ya ha habido llamadas por jugadores nuestros. Hoy estoy triste y frustrado por no conseguir el objetivo”, agregó El Piojo.

¿Qué dice el Reglamento de la Liga MX sobre los jugadores NFM?

Para la temporada 2021-22 se llevó a cabo la reducción de los jugadores no formados en México, con la intención de ayudar a los clubes y a los jóvenes talentos. El artículo 27 establece que los equipos de la Liga MX solo podrán contar con un máximo de 10 extranjeros en sus filas registrados en los planteles de Primera División y su filial de Fuerzas Básicas Sub 20.

Con relación a lo anteriormente establecido, el artículo 48 hace referencia a la cantidad de extranjeros que puede tener cada equipo en el campo de juego: "Dentro de los 11 Jugadores Titulares, únicamente podrá haber hasta 8 Jugadores No Formados en México, mencionados en el artículo 27. Lo anterior, con el objeto de que participen mínimo 3 Jugadores FM de manera permanente, ya que, de no ser así implicaría alineación indebida y el Club implicado sería sujeto a la imposición de sanciones".