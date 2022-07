En el partido correspondiente a la Jornada 3 del Torneo Apertura 2022 de Liga MX, Tigres UANL sufrió para vencer 1-0 a Tijuana en El Volcán y cosechó su segunda victoria consecutiva en el campeonato. Un tanto de Raymundo Fulgencio sobre el final del encuentro le dio los 3 puntos, pero esto no evitó algunos abucheos por parte de los fanáticos y generaron el enfado de Miguel Herrera.

El Director Técnico del elenco regiomontano no se fue nada contento con esta situación, por lo que aprovechó la conferencia de prensa para enviarle un contundente mensaje a los aficionados universitarios. "Si el equipo no tuviera operancia y no estuviera llegando al arco rival, pues putéenlos, pero el equipo intentó por todos lados", explicó el Piojo defendiendo a sus dirigidos por superar a Xolos en lo futbolístico.

"¿Si vine para que me echaran? Vine a uno de los grandes equipos del futbol mexicano para quedarme mucho tiempo, puedo estar bien, contento y cobrando bien, a eso vengo, si viniera a no tener presión no vengo, la presión no me hace mella, lo que veo en la cancha de los muchachos me agrada, reitero veo futbolistas ni nacionalidades ni sueldos, ni nada", admitió el experimentado entrenador más adelante.

Luego añadió: "La gente podrá tener a sus favoritos, por las redes sociales se manejan, afortunadamente eso no me da de comer, a mí me da de comer hacer que los muchachos trabajen, qué tengan armas para ganar a los rivales y conseguir resultados. Por ahí escuche que es mi tercer torneo y la gente ya reclama, querían que llegara y fuera campeón, ojalá, desafortunadamente no se nos han dado las cosas, nos hemos quedado en dos semifinales".

Miguel Herrera, además, tocó el tema de Gignac y reveló cómo vio al francés: "Está aún en la camilla, trae un golpe fuerte, fue una patada accidental, cuando el jugador quiere despejar le pega. Hay que esperar hasta que le hagan los estudios, lo que veo es un golpe muy fuerte".

Su polémica con Rafael Carioca

Por último, el Piojo volvió a dejar en claro que no tiene ningún tipo de problema personal con el brasilero. "Dicen que estaba peleado con Carioca, pueden sentar aquí a Carioca y preguntárselo ustedes, no tengo nada contra él, el muchacho está trabajando muy bien, mi decisión del equipo la tengo que tomar yo. Es un gran jugador, un tipo que tiene ciertas condiciones que me parecen buenas, pero busco otras", sentenció.