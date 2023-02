En el partido correspondiente a la novena jornada del Torneo Clausura 2023 de Liga MX, Santos Laguna derrotó 3-2 a Puebla en el Estadio Corona y cortó una racha negativa de cinco juegos sin conocer la victoria. Harold Preciado y Juan Brunetta (doblete) marcaron el camino verdiblanco; aunque en el final los de Torreón sufrieron por los dos descuentos de la visita a través de Omar Fernández y Guillermo Martínez.

Sin embargo, los dos goles de la Franja no fueron suficientes y los 3 puntos se quedaron en la Comarca. El final del encuentro tuvo mucho picante y esto quedó evidenciado por lo sucedido entre Javier Correa, jugador Lagunero, y Eduardo Arce, DT Camotero. Al minuto 95, Eduardo Fentanes sacó del campo de juego al delantero argentino y tuvo un fuerte cruce con el entrenador rival...

Correa se estaba dirigiendo al banco de suplentes cuando fue increpado por Arce, quien no estaba nada contento con el tiempo que había perdido para salir. Ya con la cabeza fría y ante los medios de comunicación, Javier estalló: "Creo que el técnico de Puebla tiene que cerrar un poquito la boca y dedicarse a entrenador a sus jugadores, no ver si yo salgo rápido, porque es la segunda vez que me hace lo mismo".

"Y me gustaria que me lo dijera de frente todas las cosas que me gritó. Pero como no tiene huevos no me lo va a decir, me gustaría escuchar que me lo diga de frente", sentenció el argentino. Y cuando estaba terminando de dar su respuesta, pasó lo increíble: vio venir a Eduardo Arce, se fue de la entrevista y lo encaró para pedirle explicaciones.

Estuvieron discutiendo por algunos segundos y el delantero se marchó para el bus de Santos Laguna; el entrenador de Puebla, mientras tanto, se quedó gritándole: "Tú nada más provocas, todo el día provocas". Ambiente más que tenso en el Estadio Corona...