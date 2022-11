El mercado de fichajes de invierno se mueve cada vez con más fuerza en Cruz Azul de cara al Torneo Clausura 2023 de la Liga MX. En tal sentido, el Potro Gutiérrez estaría a punto de hacerse con su segunda incorporación, quien llega para reforzar el ataque cementero.

El segundo refuerzo para La Máquina llegaría procedente del mismo equipo que Ramiro Carrera, el primero en acordar su llegada. ¿Cruz Azul de Tucumán? En contraposición, el entorno de Angel Romero culpa a la institución por la falta de un acuerdo de renovación. Y para colmo le llegó otro delantero al primer equipo...

Augusto Lotti sería el segundo refuerzo

De acuerdo a información de César Luis Merlo para Súper Deportivo, Cruz Azul acordó con Atlético Tucumán la incorporacón de Augusto Lotti para el Torneo Clausura 2023. Quien fuera uno de los mejores delanteros de la última Liga Profesional Argentina, llegaría como compra definitiva y firmaría un contrato de cuatro años con la institución.

Romero se define por Cruz Azul, pero culpan al club por la no renovación

Ángel Romero y Cruz Azul continúan sin llegar a un acuerdo de renovación de contrato. ¿Desencuentro económico? Allegados al guaraní afirman que la prioridad es La Máquina, pero que les deben una respuesta. “Ángel en todo momento le quiere dar prioridad a Cruz Azul porque es el club que le abrió las puertas y en forma de agradecimiento quiere esperarlos. Hicimos todo lo posible para poder hablar con la directiva, pero nadie nos da respuesta. Al menos que nos digan que no quieren contar con él o que no se va a poder desde lo económico o algo. Alguna respuesta. Ángel tiene contrato hasta diciembre, veremos qué sucede", se pudo leer en As.