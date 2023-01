Atlas tenía previsto debutar este sábado contra Toluca, pero el partido se suspendió debido al mal estado del engramado del Estadio Jalisco. Sin embargo, los Rojinegros tienen otra preocupación para lo que será su participación en el Clausura 2023.

Y es que de acuerdo con el presidente del Atlas, José Riestra, uno de los jugadores más jóvenes del equipo rojinegro dio positivo en los controles de dopaje y se encuentra en un proceso de revisión por parte de las autoridades pertinentes en la materia.

“No quisiera entrar en detalle de esa información, sin duda, él está pasando por un proceso complicado, una situación personal, y hasta no tener confirmaciones no podemos hacer nada al respecto”, dijo Riestra a propósito de Edyairth Ortega Alatorre.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la sustancia por la cual el canterano fue separado del grupo, por lo que habrá que esperar por los resultados de la Agencia Mundial Antidopaje y la resolución que determine cuánto tiempo estará fuera de las canchas.

Aceptan sanción por el estado del Jalisco

El máximo directivo de los Rojinegros también se refirió al mal estado del engramado de la cancha del Estadio Jalisco, aceptando que vendrá una sanción por parte de la Comisión Disciplinario tras la suspensión del debut contra Toluca.

"Después de los sucesos en otras canchas que no estaban a la altura y hay que reconocerlo (el castigo que recibirán). Lo que nos dice la gente que trabaja ahí es que se va a recuperar y pido un poco de paciencia, porque visualmente no se verá al cien por ciento. Hoy no es la mejor época para el Estadio Jalisco. Seguramente la Comisión Disciplinaria dictará una sanción, la cual tendremos que recibir", indicó Riestra.