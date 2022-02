No cabe duda que Ricardo La Volpe ha dejado una huella imborrable en el futbol mexicano. A pesar de que solamente ganó un título de primera división (en 1992/93 con Atlante), es innegable que el argentino es uno de los mejores entrenadores que ha pisado el suelo azteca en la historia por todo lo que fue sembrando. De hecho, hizo un papel extraordinario con la Selección Nacional en su único Mundial (2006) y muchos de sus equipos tuvieron un rendimiento fenomenal.

Sin embargo, como le pasa a todos los técnicos, no todos sus ciclos fueron excelentes. Un ejemplo es su paso por el Deportivo Toluca entre marzo y noviembre del 2019, en lo que fue su último trabajo. Fue cesado tras no poder clasificar a la Liguilla y hoy, más de dos años después, un exdirigido lo tundió por su forma de entrenar. Se trata de Alexis Canelo, quien lo comparó con Hernán Cristante en plática con el programa Asado Deportivo.

"Entre La Volpe y los otros dos que me nombraste (Cristante y Ambriz) hay un abismo. No me refiero al sentido que uno sepa más que otro, sino que La Volpe, y no voy a ser el primero que lo diga porque ya lo han dicho otros jugadores, peca mucho de su trato con jugador. El señor sabe mucho, más no sabe enseñar, no le sabe (hacer) llegar al jugador lo que él quiere para que lo sepa plasmar dentro de la cancha", admitió el delantero.

El Bigotón se ha caracterizado por ser un gran impulsor de jóvenes (Diego Lainez y Edson Álvarez, por ejemplo) y darse a conocer en el mundo por su ideología futbolística. Muchísimos son los entrenadores que lo tienen como referencia y han sido influenciados por él, uno de ellos es Pep Guardiola, ni más ni menos. Es una realidad que sabe de fútbol como pocos, pero la crítica va por sus formas de pregonar sus ideas.

Más adelante, el atacante señaló: "La diferencia con Hernán (Cristante) es que es muy dócil, de mucho tacto con el jugador. Muy explícito, explica bien, uno sabe lo que él quiere, hace buenos grupos, es un tipo que sabe lo que quiere. Aprecio mucho a Hernán, hasta la fecha tengo contacto con él. Es una gran persona". Además, dejó en claro que el Toluca irá por todo en este campeonato de la mano de Ignacio Ambriz.