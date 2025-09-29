Es tendencia:
logotipo del encabezado
Apertura 2025

Así quedó la tabla de goleo del Apertura 2025 de la Liga MX tras anotación de Juan Brunetta en Tigres UANL

Quedó actualizada la tabla de goleo tras las victorias de los Felinos y la Jauría por la Jornada 11 de la Primera División de México.

Por Agustín Zabaleta

Quedó actualizada la tabla de goleo tras las victorias de Tigres UANL y Xolos por la Jornada 11
© Getty ImagesQuedó actualizada la tabla de goleo tras las victorias de Tigres UANL y Xolos por la Jornada 11

Este domingo finalizó la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX con partidos interesantes y con muchas emociones. Por un lado, Tigres UANL venció de visitante a Querétaro con goles de Juan Brunetta y Marcelo Flores, mientras que Xolos derrotó por el mismo marcador a Cruz Azul con anotaciones de Domingo Blanco y Mourad El Ghezouani.

¿Reemplaza a Berizzo? El polémico candidato a DT de León que se filtró y dará que hablar

ver también

¿Reemplaza a Berizzo? El polémico candidato a DT de León que se filtró y dará que hablar

Con estos partidos y los que se disputaron durante el fin de semana, se movió la tabla de goleo de la competición y de acá hasta que termine el mismo, habrá una lucha importante para ver quién se queda con el premio, aunque queda un largo camino por delante.

Tweet placeholder
Publicidad

Un futbolista que sorprende es Joao Pedro Galvao, jugador de los Rojiblancos de San Luis, quien acumula 8 anotaciones y es líder de la tabla de goleo de la competición en solitario. El equipo ha hecho apenas 16 goles y el futbolista italiano tiene la mitad de ellos.

Tres jugadores lo siguen de cerca: Con 7 gritos está Paulinho de Toluca, que pareciera ser el contrincante más complejo. Por detrás de ellos dos hay dos jugadores con 6 anotaciones, y ambos de Rayados: Germán Berterame y Sergio Canales.

¡El primero en su vuelta a México! Héctor Herrera marcó un GOLAZO en Toluca vs. Mazatlán

ver también

¡El primero en su vuelta a México! Héctor Herrera marcó un GOLAZO en Toluca vs. Mazatlán

Tabla de goleo del Apertura 2025

  • Joao Pedro Galvao (Atlético San Luis) — 8 goles
  • Paulinho (Toluca) — 7 goles
  • Sergio Canales (Rayados) — 6 goles
  • Germán Berterame (Rayados) — 6 goles
  • Ángel Sepúlveda (Cruz Azul) — 5 goles
  • Frank Boya (Xolos) — 5 goles
  • Ismael Díaz de León (León) — 5 goles
  • Armando González (Chivas) — 5 goles
  • Alejandro Zendejas (América) — 5 goles
  • Ismael Díaz (León) — 5 goles
Publicidad
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
Las posiciones de la Liga MX tras las victoria de Tigres UANL y derrota de Cruz Azul
Liga MX

Las posiciones de la Liga MX tras las victoria de Tigres UANL y derrota de Cruz Azul

¿Por qué no juega Ozziel Herrera en Querétaro vs. Tigres UANL por el Apertura 2025?
Liga MX

¿Por qué no juega Ozziel Herrera en Querétaro vs. Tigres UANL por el Apertura 2025?

Las alineaciones de Querétaro vs. Tigres UANL por la Jornada 11 del Apertura 2025
Liga MX

Las alineaciones de Querétaro vs. Tigres UANL por la Jornada 11 del Apertura 2025

Musetti pierde la cabeza en Pekín: "Siempre tosiendo estos malditos chinos"
Tenis

Musetti pierde la cabeza en Pekín: "Siempre tosiendo estos malditos chinos"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo