Este domingo finalizó la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX con partidos interesantes y con muchas emociones. Por un lado, Tigres UANL venció de visitante a Querétaro con goles de Juan Brunetta y Marcelo Flores, mientras que Xolos derrotó por el mismo marcador a Cruz Azul con anotaciones de Domingo Blanco y Mourad El Ghezouani.

Con estos partidos y los que se disputaron durante el fin de semana, se movió la tabla de goleo de la competición y de acá hasta que termine el mismo, habrá una lucha importante para ver quién se queda con el premio, aunque queda un largo camino por delante.

Un futbolista que sorprende es Joao Pedro Galvao, jugador de los Rojiblancos de San Luis, quien acumula 8 anotaciones y es líder de la tabla de goleo de la competición en solitario. El equipo ha hecho apenas 16 goles y el futbolista italiano tiene la mitad de ellos.

Tres jugadores lo siguen de cerca: Con 7 gritos está Paulinho de Toluca, que pareciera ser el contrincante más complejo. Por detrás de ellos dos hay dos jugadores con 6 anotaciones, y ambos de Rayados: Germán Berterame y Sergio Canales.

Tabla de goleo del Apertura 2025

Joao Pedro Galvao (Atlético San Luis) — 8 goles

Paulinho (Toluca) — 7 goles

Sergio Canales (Rayados) — 6 goles

Germán Berterame (Rayados) — 6 goles

Ángel Sepúlveda (Cruz Azul) — 5 goles

Frank Boya (Xolos) — 5 goles

Ismael Díaz de León (León) — 5 goles

Armando González (Chivas) — 5 goles

Alejandro Zendejas (América) — 5 goles

