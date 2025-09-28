Es tendencia:
Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras las victoria de Tigres UANL y derrota de Cruz Azul

Terminó una nueva jornada y quedaron listas las posiciones del torneo de Primera División de México tras triunfo de los Felinos y Xolos.

Por Agustín Zabaleta

Pasó la Jornada 11 del Apertura 2025 tras las victorias de Tigres UANL y Xolos
© Getty ImagesPasó la Jornada 11 del Apertura 2025 tras las victorias de Tigres UANL y Xolos

El Apertura 2025 de la Liga MX sigue a paso firme y este domingo 29 de septiembre se cerró la Jornada 11 con dos partidos. En esta ocasión Tigres UANL obtuvo la victoria por 2-0 contra Querétaro de visitante, mientras que Xolos venció en su casa a Cruz Azul por el mismo marcador.

Los resultados del domingo en el Torneo Apertura 2025:

Este domingo hubo apenas dos cotejos y hubo dos vencedores: uno de local y otro de visitante.

  • Querétaro 0-2 Tigres UANL (Brunetta-Flores)
  • Xolos 2-0 Cruz Azul (Blanco-Mourad)

Los Felinos ganaron y se mantienen del liderato de la tabla de posiciones, donde están Toluca y Rayados. En tanto, a la Jauría le sirvió la victoria para acomodarse en los puestos de Liguilla.

¿Cuál es el líder del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX?

Con los resultados finales de la fecha, hay dos líderes de la tabla de posiciones con 25 puntos y son los Diablos Rojos y los Albiazules. Con 24 aparecen América y la Máquina Cementera, mientras que Tigres UANL suma 22 puntos.

La tabla de posiciones EN VIVO del Torneo Apertura 2025:

¿Qué partidos se jugarán el viernes 3 de octubre en la Liga MX?

La Jornada 11 ya terminó y el próximo viernes 3 de octubre iniciará la Jornada 12 con tres compromisos:

  • Necaxa vs. Pachuca: 19:00 horas, en el Estadio Victoria
  • Mazatlán vs. Atlético San Luis: 21:00 horas, en el Estadio El Encanto
  • Atlas vs. Juárez: 21:05 horas, en el Estadio Jalisco
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
