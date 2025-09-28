América se llevó el triunfo en el Clásico Capitalino tras vencer por 4-1 a Pumas UNAM este sábado. Las Águilas empezaron perdiendo en la primera mitad, pero luego en los segundos 45 minutos los jugadores reaccionaron y lograron una gran remontada en el partido ante el conjunto de Efraín Juárez.

El equipo de André Jardine obtuvo su segunda victoria consecutiva en la Liga MX. El América venía de ganarle por 1-0 a Atlético San Luis y por el momento se ubicó 3° en la tabla de posiciones, aunque todavía puede ser superado por Cruz Azul este domingo.

Este fue el primer enfrentamiento entre André Jardine y Efraín Juárez como técnicos. El entrenador de Pumas llegó al club auriazul en marzo y todavía no se había enfrentado con el América. Con respecto al Clásico Capitalino, el DT de los Felinos no soportó algunas decisiones del árbitro César Ramos y fue expulsado.

Los dichos de André Jardine

Después de la victoria ante Pumas, André Jardine ironizó en la conferencia de prensa y le envió un mensaje a Efraín Juárez: “Nosotros como entrenadores tenemos que procurar mantener la calma, tener la cabeza fría“, comenzó diciendo el entrenador brasileño.

El saludo entre André Jardine y Efraín Juárez (Imago7)

“César Ramos es un árbitro que no expulsa por cualquier cosa. Yo mismo protesté mucho y siempre intento mantener el respeto, nos pide calma. Bienvenido a la Liga MX, hay muchos partidos en los que nosotros salimos tristes por el tema arbitral, así es. Bienvenido a la Liga MX”, agregó André Jardine intentando ‘aconsejar’ a Efraín Juárez tras el Clásico Capitalino.

El América le dio un duro golpe a Pumas en el Apertura 2025. Mientras el club azulcrema no debería tener dificultades para alcanzar la Liguilla de manera directa, todo indica que los Felinos lucharán en estas últimas jornadas para al menos alcanzar el Play-In.