¿Atlas vs. Club Puebla va por TV abierta? Qué canal transmite EN VIVO el juego del Clausura 2026

Este viernes 9 de enero comienza el Clausura 2026 y uno de los partidos que se va a disputar es el que tiene como protagonistas a Atlas y a Club Puebla. El juego entre estos equipos se lleva a cabo en el Estadio Jalisco y comienza a las 21:00hs (CDMX).
El inicio de la Liga MX le permite a todos los equipos comenzar con esperanza e ilusión. Tanto Atlas como Club Puebla fueron de los peores clubes en el Apertura 2025 y en este año nuevo buscarán mejorar sus rendimientos.
¿Cómo ver el partido en México?
El partido entre Atlas y Club Puebla de este viernes 9 de enero podrá verse en México por Vix Premium, señal a la cual se puede acceder a través de Amazon Prime Video.
La actualidad de Atlas y de Puebla
Atlas por el momento realizó dos fichajes: Manuel Capasso y Rodrigo Schlegel, mientras que cinco futbolistas dejaron la institución. Los Rojinegros disputaron el fin de semana pasado la Copa Pacífica, un torneo amistoso en el que se enfrentaron con Chivas y Rayados.
Por su parte, a Club Puebla llegaron Eduardo Mustre, Kevin Velasco e Ignacio Maestro Puch hasta ahora. Además hubo un cambio de entrenador y Albert Espigares reemplazó a Hernán Cristante para lo que será el Clausura 2026.
En síntesis
- Atlas vs. Club Puebla juegan este viernes 9 de enero a las 21:00hs (CDMX).
- La transmisión en México será únicamente a través de Vix Premium y Amazon Prime Video.
- Albert Espigares debuta como entrenador del Puebla tras reemplazar a Hernán Cristante.