¿Atlas vs. Club Puebla va por TV abierta? Qué canal transmite EN VIVO el juego del Clausura 2026

Atlas y Puebla se enfrentan en el comienzo del Clausura 2026. Conoce cómo seguir el partido en México.

Por Patricio Hechem

Atlas y Puebla se enfrentan por el Clausura 2026
Atlas y Puebla se enfrentan por el Clausura 2026

Este viernes 9 de enero comienza el Clausura 2026 y uno de los partidos que se va a disputar es el que tiene como protagonistas a Atlas y a Club Puebla. El juego entre estos equipos se lleva a cabo en el Estadio Jalisco y comienza a las 21:00hs (CDMX).

[Mira EN VIVO Atlas vs. Club Puebla con 30 días de prueba GRATIS en Amazon Prime]

El inicio de la Liga MX le permite a todos los equipos comenzar con esperanza e ilusión. Tanto Atlas como Club Puebla fueron de los peores clubes en el Apertura 2025 y en este año nuevo buscarán mejorar sus rendimientos.

¿Cómo ver el partido en México?

El partido entre Atlas y Club Puebla de este viernes 9 de enero podrá verse en México por Vix Premium, señal a la cual se puede acceder a través de Amazon Prime Video.

La actualidad de Atlas y de Puebla

Atlas por el momento realizó dos fichajes: Manuel Capasso y Rodrigo Schlegel, mientras que cinco futbolistas dejaron la institución. Los Rojinegros disputaron el fin de semana pasado la Copa Pacífica, un torneo amistoso en el que se enfrentaron con Chivas y Rayados.

Noticias Liga MX, jueves 8 de enero: Miguel Merentiel, Álvaro Fidalgo e Igor Lichnovsky

Por su parte, a Club Puebla llegaron Eduardo Mustre, Kevin Velasco e Ignacio Maestro Puch hasta ahora. Además hubo un cambio de entrenador y Albert Espigares reemplazó a Hernán Cristante para lo que será el Clausura 2026.

En síntesis

  • Atlas vs. Club Puebla juegan este viernes 9 de enero a las 21:00hs (CDMX).
  • La transmisión en México será únicamente a través de Vix Premium y Amazon Prime Video.
  • Albert Espigares debuta como entrenador del Puebla tras reemplazar a Hernán Cristante.
