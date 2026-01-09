¿Atlas vs. Club Puebla va por TV abierta? Qué canal transmite EN VIVO el juego del Clausura 2026

Este viernes 9 de enero comienza el Clausura 2026 y uno de los partidos que se va a disputar es el que tiene como protagonistas a Atlas y a Club Puebla. El juego entre estos equipos se lleva a cabo en el Estadio Jalisco y comienza a las 21:00hs (CDMX).

El inicio de la Liga MX le permite a todos los equipos comenzar con esperanza e ilusión. Tanto Atlas como Club Puebla fueron de los peores clubes en el Apertura 2025 y en este año nuevo buscarán mejorar sus rendimientos.

¿Cómo ver el partido en México?

El partido entre Atlas y Club Puebla de este viernes 9 de enero podrá verse en México por Vix Premium, señal a la cual se puede acceder a través de Amazon Prime Video.

La actualidad de Atlas y de Puebla

Atlas por el momento realizó dos fichajes: Manuel Capasso y Rodrigo Schlegel, mientras que cinco futbolistas dejaron la institución. Los Rojinegros disputaron el fin de semana pasado la Copa Pacífica, un torneo amistoso en el que se enfrentaron con Chivas y Rayados.

Por su parte, a Club Puebla llegaron Eduardo Mustre, Kevin Velasco e Ignacio Maestro Puch hasta ahora. Además hubo un cambio de entrenador y Albert Espigares reemplazó a Hernán Cristante para lo que será el Clausura 2026.

En síntesis