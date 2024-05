¿Qué equipo es el favorito? Lisandro Magallán habló a horas del Pumas UNAM vs. Cruz Azul de Liguilla

Todos los cruces de los cuartos de final de la Liga MX ya están definidos y esta semana se decidirá qué equipos avanzarán a las semifinales. En este sentido, tanto Pumas UNAM como Cruz Azul quieren continuar con el sueño del título.

Este lunes la Liga MX anunció que la ida se disputará este jueves 9 de mayo en CU a las 19:00hs, mientras que la vuelta se jugará en el Ciudad de los Deportes el próximo domingo a las 19:00hs.

Las declaraciones de Lisandro Magallán a horas del Pumas UNAM vs. Cruz Azul

Dos de los equipos más grandes de México se enfrentarán en cuartos de final y una de las preguntas es cuál de los dos clubes es el favorito en la serie. Lisandro Magallán, uno de los referentes de Pumas, habló en conferencia de prensa sobre esta cuestión.

Lisandro Magallán es uno de los referentes de Pumas (Imago7)

“Ellos tienen buenos jugadores y no solamente al goleador del torneo. Aumenta el desafío. Es una oportunidad como equipo para demostrar valor, coraje, y que la gente se sienta identificada con nosotros“, comentó en primera medida el defensa argentino.

Luego, Magallán dijo que para él no hay favoritos: “No hay favoritos. Ninguna de las series que se van a jugar lo hay. Son partidos de ida y vuelta y el que se equivoca menos es el que va a pasar. Habiendo visto la liga, cualquiera le puede ganar a cualquiera. Tampoco veo favorito en nuestra llave“.

El argentino también habló de la ausencia de Nathan Silva, su compañero habitual en la defensa de Pumas: “Lo vamos a extrañar muchísimo por la calidad de jugador, por la influencia que tiene sobre el grupo. La ausencia de Nathan es agregarle un poco más de dificultad y como equipo lo tenemos que suplir con quién le toque jugar, no solo somos 11″.

“Me gustaría llegar a la final de esta liguilla. No estoy pensando en lo que pase después ni cuando se termine mi contrato. La liguilla se juega rápido y es mucho el desafío. No hay margen para que cada uno pueda pensar en el futuro lejano”, concluyó Magallán en relación a su futuro en los Felinos.