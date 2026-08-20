Se conocieron los puntajes más altos del torneo de Primera División del futbol mexicano. Repásalos aquí.

La Liga MX ha construido un inmenso poderío en los últimos tiempos, no solo a nivel económico sino con un crecimiento notable en escala competitiva de su torneo. En uno de los mejores momentos del campeonato, ha logrado regresar al videojuego de futbol por excelencia: estará en el EA Sports FC 27, que pronto saldrá a la venta.

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Una de las inquietudes que tenían los habituales consumidores del producto y el público mexicano en general era cuáles serían los puntajes más altos de la competencia. En esa expectativa, se han anunciado oficialmente las mejores valoraciones, con presencia de varias de las grandes estrellas que juegan en los clubes más grandes.

¿Qué jugador tiene la mejor valoración de la Liga MX en el FC 27?

De los puntajes develados por los dueños del juego, Keylor Navas encabeza el listado con media de 80: el guardameta de Pumas UNAM ostenta el rating más elevado de todos. Su inmediato perseguidor es Paulinho, el delantero portugués de Toluca que supo ser tricampeón de goleo y ganar cinco títulos desde su llegada al futbol mexicano.

Los 10 jugadores mejor valorados de la Liga MX en el FC 27:

Keylor Navas (Pumas UNAM) – 80.

(Pumas UNAM) – 80. Paulinho (Toluca) – 79.

(Toluca) – 79. Oliver Torres (Rayados de Monterrey) – 78.

(Rayados de Monterrey) – 78. Orbelín Pineda (Rayados de Monterrey) – 78.

(Rayados de Monterrey) – 78. Alejandro Zendejas (Club América) – 78.

(Club América) – 78. Hugo Cuypers (Rayados de Monterrey) – 78.

(Rayados de Monterrey) – 78. Juan Brunetta (Tigres UANL) – 78.

(Tigres UANL) – 78. Roberto Alvarado (Chivas de Guadalajara) – 78.

(Chivas de Guadalajara) – 78. Raúl Rangel (Chivas de Guadalajara) – 77.

(Chivas de Guadalajara) – 77. Jesús Gallardo (Toluca) – 77.

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EA Sports FC 27 dio a conocer 27 valoraciones totales de jugadores del futbol mexicano, en base a las plantillas de todos los equipos en el actual Apertura 2026.

Completan el listado de mejores puntajes estos 17 jugadores:

Alexis Vega (Toluca) – 77.

Raphael Veiga (Club América) – 77.

Marcel Ruiz (Toluca) – 77.

José Paradela (Cruz Azul) – 77.

Willer Ditta (Cruz Azul) – 77.

Erik Lira (Cruz Azul) – 77.

Brian Rodríguez (Club América) – 77.

Fernando Gorriarán (Tigres UANL) – 76.

Nahuel Guzmán (Tigres UANL) – 76.

Oussama Idrissi (Pachuca) – 76.

Diego Lainez (Tigres UANL) – 76.

Luis Esteves (Atlas) – 76.

Lucas Ocampos (Rayados de Monterrey) – 76.

Israel Reyes (Club América) – 76.

Carlos Rodríguez (Cruz Azul) – 76.

Luis Romo (Chivas de Guadalajara) – 76.

Camilo Vargas (Atlas) – 76.