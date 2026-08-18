En este desglose, el calendario completo del fin de semana de acción que viene en el futbol mexicano.

¡Todo listo para un fechón! Luego de varios días de tranquilidad, sin desafíos internacionales, los equipos mexicanos vuelven a la actividad en la Liga MX este fin de semana. Con atrapantes cruces y varios cambios respecto a la programación inicial, se aproxima la jornada 5 del Apertura 2026, llegando al primer tercerio del torneo.

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¿Cuándo comienza la jornada 5 del Apertura 2026?

La quinta fecha de esta Liga MX dará inicio el próximo viernes 21 de agosto, en un “viernes botanero” recargado como nunca antes. Ese día se disputarán ¡cuatro partidos! para darle descanso a los equipos que juegan Leagues Cup la semana siguiente. León vs. Rayados y Tigres vs. Atlante, a las 19.00 horas, abrirán el fin de semana de acción.

¿Cuál es el mejor juego de la jornada 5 del Apertura 2026?

La quinta fecha del torneo del futbol mexicano no tendrá duelos entre “grandes”, pero sí muy buenos partidos que invitan a conseguir palomitas para prenderse junto a la TV. Cruz Azul-Atlas y Chivas-Xolos son dos de las propuestas destacadas de la jornada, que tendrá a los aficionados muy atentos del desarrollo de los acontecimientos.

Cruz Azul y Atlas se vuelven a medir por la Liga MX [foto: Getty]

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¿Cómo se jugará la jornada 5 del Apertura 2026?

La quinta fecha del campeonato de Primera División tendrá los siguientes días, horarios y transmisiones dentro de la programación de partidos:

Viernes 21 de agosto:

León vs. Rayados: 19.00 horas por FOX One.

Tigres vs. Atlante: 19.00 horas por Azteca 7, FOX y FOX One.

FC Juárez vs. América: 21.00 horas por Azteca 7, FOX y FOX One.

Querétaro vs. Toluca: 21.00 horas por FOX One.

Sábado 22 de agosto:

Chivas vs. Xolos: 17.07 horas por Amazon Prime Video.

Puebla vs. Santos Laguna: 19.00 horas por Azteca 7, ESPN y Disney+ Premium.

Cruz Azul vs. Atlas: 21.00 horas por Canal 5, TUDN, ViX Premium y Layvtime.

Domingo 23 de agosto:

Atlético San Luis vs. Pachuca: 17.00 horas por ESPN, Disney+ Premium y ViX Premium.

Pumas vs. Necaxa: 19.00 horas por Canal 5, TUDN y ViX Premium.