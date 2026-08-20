Esteban Solari no ha podido convencer al público de los ‘Universitarios’ en estas primeras semanas al mando del equipo. Pumas UNAM necesita refuerzos y los precisa con urgencia, si quiere competir por el título nuevamente y que no quede en el olvido la campaña pasada. La eliminación en Leagues Cup caldeó los ánimos de una afición ya disconforme.

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Luego del subcampeonato de la temporada anterior, la institución no jerarquizó el plantel como querían los fans. Todos pensaban que aquel segundo puesto del Clausura llevaría a que para este Apertura 2026, la directiva mejorara el grupo con fichajes de excelencia. Sin embargo, todo lo contrario sucedió y hoy no cuenta con un equipo que ilusione.

Para colmo, las incorporaciones que fueron llegando en este mercado de verano o no colmaron las expectativas de entrada o fueron quedando truncas. Calderón, Arteaga, Herrera, Luna, Soto y Córdova no son el salto de calidad que esperaba la hinchada de Pumas. La grave lesión del ex Toluca fue otro golpe que agitó los planes de los altos mandos del club.

Conscientes de que lo que el cuerpo técnico tiene a disposición no es suficiente, las autoridades ya están en el mercado buscando dos fichajes más. La intención sería que Pumas UNAM cierre su excursión por el libro de pases de verano con ocho incorporaciones, si se llega a buen puerto con estas dos. En el seno del conjunto auriazul son optimistas.

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Siguiendo esta línea, César Luis Merlo brindó nuevas pistas sobre los dos refuerzos en los que los ‘Felinos’ estarían trabajando para cerrar durante los próximos días. El periodista especializado en transferencias de jugadores, con fuentes dentro de Pumas, contó que no tiene los nombres pero sí los perfiles que quieren abrochar en breve.

El reportero argentino anticipó en su último stream que los ‘Universitarios’ tienen negociaciones por un defensor y por un volante ofensivo del estilo de Córdova. Las pláticas irían a paso lento ya que los nombres que habían analizado no habían convencido del todo o no se habían podido traer. Sin embargo, Pumas UNAM espera hacerlo pronto.

De esas dos posiciones, una podrá llenarse con un extranjero y otra sí o sí con un mexicano, por los problemas de plazas con los que cuenta la escuadra auriazul. Dentro de la Liga MX, al estar comenzada la temporada, es díficil que algún equipo suelte a sus jugadores, por lo que las búsquedas se orientan más a algo que aparezca del exterior.

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