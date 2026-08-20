El delantero de los 'Felinos' descartó una posibilidad para mudarse al extranjero. Todos los detalles.

Mientras Bolavip te contaba el minuto a minuto de las negociaciones por los refuerzos, en Pumas también hubo llamados por posibles salidas. Más allá de la incertidumbre e irregular momento deportivo en este inicio de semestre, no deja de ser un club modelo en el continente y seguido por todos. En el exterior, sobre todo, no le pierden de vista.

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Entre las críticas recibidas por la directiva por la gestión del mercado de fichajes, una virtud que pueden señalarse sería que se ha podido mantener la base del equipo subcampeón. A excepción de Jordan Carrillo, por el que poco podía hacer la institución para evitar su salida, el resto del plantel ha podido continuar de cara a este segundo semestre.

Uno de los episodios que pudo sobrepasar Pumas fue la continuidad asegurada de Robert Morales, de las grandes figuras del pasado Clausura -gol en la final incluido-. Durante todo el mercado se lo vinculó a equipos de México como Cruz Azul o Tigres, y también a clubes de MLS y Brasil por declaraciones públicas de su representante.

Morales en el último partido de Pumas [Foto: Getty]

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Ahora bien, luego de dejar atrás todos aquellos sondeos, pudo saberse que en los últimos días el paraguayo fue tanteado desde la Liga Argentina. Pese a que el libro de pases allí está cerrado, algunos equipos tienen una plaza especial por haber vendido y contaban con capital para fichar. Así, el nombre de Robert Morales apareció en la mesa.

Según dio a conocer esta noche el programa Vélez a Fondo de Argentina, Vélez Sarsfield quiso fichar a Morales pero el delantero descartó la posibilidad. El equipo argentino viene de vender a su goleador Florian Monzón justo a la Liga MX, más precisamente al Atlas. La búsqueda de su reemplazo estuvo en México pero no tuvo éxito.

En Vélez Sarsfield actualmente milita un ex-Pumas como Lisandro Magallán, quien supo portar el gafete de capitán en los ‘Felinos’. Ese club llamó y preguntó condiciones por Robert Morales. No obstante, él se encuentra muy cómodo en Pumas, deportiva y económicamente, y agradeció y rechazó la opción de mudarse al futbol argentino.

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De este modo, no solo no corre riesgo su partida de Pumas en esta ventana de transferencias y sigue en CU, sino que se sigue avanzando en la compra de su ficha al Toluca. Por el ajustado presupuesto la directiva no pudo hacer operaciones costosas en los fichajes, pero adqurir el pase de Robert Morales es considerado una prioridad absoluta.