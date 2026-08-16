Este domingo el conjunto de Santos se enfrentó ante Chivas en el TSM, el cuadro rojiblanco se llevó la victoria con un marcador de 1-0 que le permitió subir posiciones en la tabla general durante esta Jornada 4 del Apertura 2026 en la Liga MX. Luego de que ambos quedaran eliminados de la Leagues Cup, el equipo del Rebaño ya logró componer su camino.

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El partido fue de ida y vuelta, ya que ambos conjuntos, sobre todo en la segunda mitad buscaron el resultado, pero lamentablemente no llegaba la oportunidad. De esta manera, la única opción de gol, vino después de una pena máxima cedida al cuadro rojiblanco, por lo que Ricardo Marín aprovechó y desde los 11 pasos colgó el resultado.

Aunque poco a poco van sumando goles y puntos, aun tienen un largo camino para poder posicionarse entre los primeros lugares de la tabla general y de anotaciones, ya que en las tres primeras jornadas los dos conjuntos han dejado escapar unidades que pudieron ayudarles e incluso tantos que no les permitieron los resultados anteriormente.

Tabla general tras el Santos vs Chivas

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Tabla de goleo tras la victoria de Chivas/Santos vs Chivas/Santos

En síntesis