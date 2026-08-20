Después de la oficialización del ex Al-Wasl, destaparon los nombres que eran más prioridad para la directiva.

Aunque llegó con todos los flashes a Coapa, Miguel Borja no era el trofeo más preciado para la directiva del América. El artillero colombiano tiene buen cartel por su pasado y las camisetas que le tocó vestir, pero así y todo no era el elegido principal. En las últimas horas se conoció el detrás de escena de la contratación del ‘Colibrí’.

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Este jueves, tras la firma de contrato del atacante que desembarcó en la capital procedente de Al-Wasl, se supo que Miguel Borja era el “Plan E” del departamento de futbol. Lejos de ser la opción prioritaria del América, el centrodelantero fichó en el conjunto azulcrema luego de descartarse otras alternativas anteriores.

Según destaparon en ESPN, más precisamente el reportero León Lecanda, la realidad es que Santiago Baños buscó a otros 4 delanteros previo a recalar en el ‘Colibrí’. El América intentó negociar por nombres que eran de su mayor atracción, pero por diferentes circunstancias ninguna de las demás negociaciones llegó a buen puerto.

Baños buscó muchos competidores para Henry Martin.

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En el informe de la emisión vespertina, se dio a conocer que las ‘Águilas’ estuvieron seriamente detrás de Enner Valencia, Federico Viñas, Carlos Vinicius y Nicolás Ibañez. Esos fueron los futbolistas por los que habría conversado formalmente la directiva azulcrema, pero con los que no pudo alcanzar un acuerdo para ficharlos.

De esta manera, Miguel Borja sabe que no fue prioridad y que debe demostrar que se equivocaron al dejarlo como quinta opción, y hacerlo con goles dentro de la cancha. El América salió tarde a buscar un ‘nueve’ al mercado de pases, y por ello muchas de las operaciones abiertas se cerraron rápidamente antes de cualquier avance.

Con el arribo del colombiano, las ‘Águilas’ no irán por otra referencia de área ofensiva, y se conformarán con la competencia entre Miguel Borja y Henry Martin, y algún juvenil. La intención es que si llega otro atacante al América sea un delantero por banda, especialmente por derecha, pero aún no existen pláticas comenzadas en ese punto.