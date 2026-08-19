Por el centro de entrenamiento de los ‘Universitarios’ han transitado muchas leyendas que han dejado su huella y son reconocidas por todos. Asimismo, por Pumas también pasaron otros tantos personajes que no han salido a la luz y tuvieron su propio recorrido. Esta semana se ha conocido un relato inusitado contado por uno de ellos.

Publicidad

En su aparición en el programa nocturno Otro Día Perdido, Felipe Colombo, actor argentino, narró su experiencia frustrada en Cantera. El popular intérprete tiene actualmente 43 años, pero cuando era joven tenía la ilusión de ser jugador profesional y quiso hacerlo en Pumas. Con cierta melancolía, el protagonista abrió su corazón al respecto.

“Mi papá y mi mamá son actores, entonces había toda una cuestión de familia para ser actor, pero en realidad yo quería ser futbolista. Era bueno jugando a pelota, ahora no lo vas a creer pero era bueno de chico. Yo me fui a probar para jugar en Pumas UNAM y había pasado todas las categorías de la prueba y al final me dijeron ‘mirá, necesitás crecer un poco de cuerpo’. En el medio salió el casting en Argentina para hacer ‘Chiquititas’ y mi personaje duraba seis meses. Ahí dije ‘perfecto, voy a Argentina, grabo el programa, juego un poco al fútbol ahí y vuelvo’; pero ya después seguí con la actuación y no pude cumplir mi sueño“, explicó en la emisión de la tira de Canal Trece, sobre su trunca llegada a la Liga MX.

Detrás de ese relato hay un contexto que explica por qué lo intentó en los ‘Felinos’ y no en clubes de su propio país. El entrevistado nació en Ciudad de México, donde su padre estaba exiliado de la dictadura que había en ese momento en Argentina. Pronto después, se mudó de vuelta a Sudamérica donde reside y trabaja hasta el día de hoy. Incluso, su madre, Patricia Eguía, es mexicana: se casó con Juan Carlos Colombo, actor argentino, y juntos tuvieron a Felipe, dándolo a la luz en suelo mexicano.

Publicidad

Felipe y su padre, en una producción en México.

En esa época que menciona Felipe Colombo durante la nota de TV, dejó Pumas para hacer una producción para “Chiquititas México” pero en Argentina. Fue en el año 1998, cuando tenía 15 años de edad, interpretando el papel de Julio. A la directora de la novela le gustó tanto que luego lo contrató para “Chiquititas Argentina”, haciendo de Felipe Mejía. Desde entonces, continuó su carrera actoral en suelo albiceleste.

Al ser criado en territorio mexicano, Felipe Colombo comentó en entrevistas previas que cuando se mudó a Argentina el cambio cultural fue chocante pues conservaba la tradición mexicana. Comenzó a actuar en México a los 6 años, trabajando en teatros, cine y hasta televisión. En ese período llegó a una cadena de prestigio como Televisa, que curiosamente hoy pasa los partidos de Pumas UNAM, ese club donde no llegó a cumplir su deseo de joven. Una de tantas historias que pocos conocen de Cantera.

Publicidad