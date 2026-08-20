Se supo cuál sería el juego en el que la afición vería el estreno oficial del nuevo fichaje azulcrema.

Miguel Borja ya es ahora sí oficialmente nuevo futbolista azulcrema, luego de haber firmado este jueves en Coapa su contrato por un año, con opción a extender por otro. El colombiano llega para sumar su cuota goleadora al América, esa que en su carrera le permitió jugar en otros de los clubes más grandes del continente.

Publicidad

Este fichaje inesperado y que se dio de un día para el otro mantiene expectantes a los aficionados, aunque se supo que tendrán que esperar un poco más de la cuenta. León Lecanda, periodista que cubre al América para ESPN, reveló que el delantero se someterá a un proceso de adaptación, al club, a la ciudad y al país; así, aún no estará disponible.

De acuerdo a la información proporcionada por la fuente en cuestión, Miguel Borja tendrá una puesta a punto de dos semanas, pero con vigilancia de Guillermo Almada. En ese lapso, completará el trámite de la visa de trabajo y el alta de registro de la Liga MX, además de otros procesos administrativos para quedar habilitado para jugar.

Borja aún no está listo para debutar [Foto: América]

Publicidad

Bajo estas circunstancias, el colombiano se perderá entre 3 y 4 partidos del equipo en este tramo de la temporada. No podrá jugar ante Juárez y Puebla por el Apertura 2026, ni tampoco ante Columbus Crew por la Leagues Cup 2026. Además, en caso de clasificar a semis de Copa, tampoco llegaría a ese juego siguiendo los plazos señalados.

Según adelantó el corresponsal de la señal televisiva, Miguel Borja tendría su estreno el próximo sábado 5 de septiembre, cuando el América reciba a Xolos en el Azteca. El debut del atacante sería precisamente ante el Tijuana, por la séptima jornada de esta Liga MX. Alcanzaría ese partido al ciento por ciento de su plenitud física y futbolística.

Mientras el delantero ex Al-Wasl continúa preparándose para aquella fecha de debut, Henry Martín seguirá siendo el ‘9’ titular, compitiendo con Alejandro Cárdenas. Por detrás, Patricio Salas y Esteban Lozano esperan su oportunidad pero más relegados en la consideración, y José Raúl Zúñiga directamente no está contemplado en la plantilla.