Ignacio Rivero se ha convertido en uno de los jugadores más queridos en la plantilla de Cruz Azul, llegó a ser capitán y aunque en algunos encuentros se le ha visto un nivel bajo, en momentos importantes ha sido clave para la plantilla. Es por ello que de todos los futbolistas celestes menos tendría posibilidad de salir, pero no fue así.

Todo parece indicar que aquellos jugadores que ganaron el campeonato y que fueron una pieza importante para ello no son necesarios para Nicolás Larcamón. Ya se fue Ángel Sepúlveda y todo parece indicar que Lorenzo Faravelli sería el siguiente. Este último con la idea de liberar la plaza de extranjero para que pueda llegar Agustín Palavecino.

¿Por qué se iría Nacho Rivero de Cruz Azul?

Pero hoy que se dio la noticia de que regresó Mateusz Bogusz y que lo van a contemplar, sigue haciendo falta una plaza de No Formado en México para que puedan registrar a Miguel Borja y pueda jugar. Y es aquí donde entran la noticia, de acuerdo con el periodista Gerardo Fabián, Cruz Azul dejará ir a Nacho Rivero a Tijuana.

Cabe mencionar que antes de llegar a la plantilla celeste, Nacho ya jugaba para Xolos, sin embargo, en esta ocasión llama la atención que siendo tan importante para el equipo le den salida a un equipo donde claramente Sebastián Abreu, quien dirige esta escuadra podría mejorar a su compatriota, mientras que los de Larcamón empezarían a ajustar piezas.

La misma fuente confirma que ya hay conversaciones avanzadas con los fronterizos, sin embargo, aún restan algunos detalles para que se “pueda hacer el cierre total de la negociación”. Cabe mencionar que el día de ayer Camilo Cándido que no entra en planes del equipo se tomó una foto justo con Nacho, por lo que algunos aseguran que ambos ya sabían que no estaban contemplados.

