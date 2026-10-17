¿Juega Henry Martín? Las alineaciones de Club León vs. América por el Apertura 2026

Club León y América se enfrentan este sábado en un duelo clave de la Liga MX. Los titulares de ambos equipos.

Este sábado 17 de octubre continúa la actividad de la Jornada 12 del Apertura 2026. Uno de los partidos que se disputan tiene como protagonistas a Club León y al América, equipos que se enfrentan a partir de las 19:00hs (CDMX) en el Estadio León.

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El conjunto de Javier Gandolfi llega con la urgencia de cosechar de a tres ante su gente después de lo que fue el empate con Club Puebla en la jornada pasada. De todos modos, León se mantiene dentro del top8 de la Liga MX e intentará ponerle las cosas difíciles a Las Águilas.

Por su parte, el América busca consolidar su boleto directo a la Liguilla. El equipo de Guillermo Almada viene de empatar 1-1 con Rayados y el conjunto azulcrema solo ganó 1 de los últimos 4 partidos disputados en el Apertura 2026, aunque incluso así sigue como líder en la tabla.

La probable alineación de Club León

Irving Martínez

Iván Jared Moreno

Jhohan Romaña

Juan José Guevara

Salvador Reyes

José Rodríguez

Fernando Beltrán

Jesús Lara Sánchez

Ismael Díaz

Daniel Arcila

Díber Cambindo

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La probable alineación de América