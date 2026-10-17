¿Juega Henry Martín? Las alineaciones de Club León vs. América por el Apertura 2026

Este sábado 17 de octubre continúa la actividad de la Jornada 12 del Apertura 2026. Uno de los partidos que se disputan tiene como protagonistas a Club León y al América, equipos que se enfrentan a partir de las 19:00hs (CDMX) en el Estadio León.
El conjunto de Javier Gandolfi llega con la urgencia de cosechar de a tres ante su gente después de lo que fue el empate con Club Puebla en la jornada pasada. De todos modos, León se mantiene dentro del top8 de la Liga MX e intentará ponerle las cosas difíciles a Las Águilas.
Por su parte, el América busca consolidar su boleto directo a la Liguilla. El equipo de Guillermo Almada viene de empatar 1-1 con Rayados y el conjunto azulcrema solo ganó 1 de los últimos 4 partidos disputados en el Apertura 2026, aunque incluso así sigue como líder en la tabla.
La probable alineación de Club León
- Irving Martínez
- Iván Jared Moreno
- Jhohan Romaña
- Juan José Guevara
- Salvador Reyes
- José Rodríguez
- Fernando Beltrán
- Jesús Lara Sánchez
- Ismael Díaz
- Daniel Arcila
- Díber Cambindo
La probable alineación de América
- Luis Malagón
- Kevin Álvarez
- Santiago Bueno
- Santiago Ramos Mingo
- Cristian Borja
- Israel Reyes
- Erick Sánchez
- Carlos Álvarez
- Alejandro Zendejas
- Brian Rodríguez
- Henry Martín