Después de cinco temporadas en Europa, Diego Lainez tomó la decisión de regresar a la Liga MX y está en Tigres desde enero de 2023. El extremo mexicano fue campeón del Clausura 2023 con los Felinos y con el correr del tiempo se ha ido convirtiendo en un jugador cada vez más clave.

Además, Diego Lainez tiene buenas probabilidades de jugar el Mundial 2026 con la Selección Mexicana. Después de no ser citado en Qatar 2022, el mexicano reconoció que necesitaba reencontrarse consigo mismo y que en el país volvió a ser feliz.

Diego Lainez sobre por qué decidió volver a México

“Cuando decido regresarme de Europa fue un poquito después del Mundial de Qatar que no fui, necesitaba encontrarme conmigo mismo, necesitaba volver a sentirme feliz y creo que en Tigres encontré eso“, comentó en un principio Diego Lainez en entrevista con TUDN.

“Me identifiqué mucho con lo que es el equipo, un equipo ganador que tiene mucha garra. Me identifiqué de tal manera que he podido volver a ser feliz y retomar mi nivel”, agregó el extremo.

Diego Lainez en Betis (Getty Images)

Por otro lado, Diego Lainez reveló detalles de lo que aprendió en su paso por Europa: “Aprendí mucho, sin duda alguna. Sobre lo táctico y también de cómo ven el futbol, el profesionalismo y me di cuenta que a lo mejor allí me faltó hacer cosas que terminé de volver a hacer acá o terminé de aprender acá.

“A veces pienso, si todo eso lo hubiera sabido cuando estaba allá, qué diferente hubiera sido, pero ahora lo agradezco”, concluyó el mexicano. Recordemos que Diego Lainez jugó cuatro temporadas en el Betis y luego una en Sporting Braga de Portugal.

Desde su regreso a la Liga MX, Diego Lainez ya disputó 130 partidos con Tigres, en los que convirtió 12 goles y brindó 21 asistencias. El 2026 es un año trascendental para el jugador, principalmente porque quiere estar en la lista de Javier Aguirre para el Mundial 2026.

