Gilberto Mora se perdió los partidos amistosos de la Selección Mexicana ante Panamá y Bolivia debido a que causó baja de última hora por una molestia muscular. Después de ser atendido por los médicos del Tricolor, se mencionó que debía regresar con Xolos de Tijuana para su tratamiento y tras los exámenes en su equipo se confirmó lo que no querían.

Luego de dar a conocer ese diagnóstico, León Lecanda de ESPN, mencionó que los especialistas de la Selección mencionaron que el futbolista tenía posiblemente una pubalgia, pero tenían que hacerle los estudios pertinentes para dar el diagnóstico y de esa manera saber si se perdería o no el Mundial con la escuadra de Javier Aguirre.

¿Cuál es la lesión de Mora?

Esto encendió las alarmas con la joven promesa mexicana y justamente este lunes la periodista Jessica Zamora de Fox Sports dio a conocer en su reporte que tras hacerle los exámenes pertinentes a Gil se confirmó el diagnóstico de pubalgia, pero que la buena noticia es que no era grave y que el futbolista se encontraba tranquilo de cara a la Copa del Mundo.

¿Cuándo regresará Gil Mora?

De acuerdo con lo que se espera de una lesión así, es importante recalcar que por lo menos con la escuadra de los Xoloitzcuintles sí se perderá varios juegos ya que este padecimiento suele tener un tiempo estimado de recuperación de entre 4 y 6 semanas, es decir, que podría regresar hasta por la Jornada 10 del torneo cuando se midan ante Santos Laguna.

Por su parte, en la escuadra del “Vasco” podría perderse los microciclos de febrero y estar recuperado para el enfrentamiento ante Portugal en el Estadio Azteca (Estadio Banorte). Cabe recalcar que Aguirre mencionó en el último partido que estará confiando en recuperar a los jugadores lesionados y seguramente será uno de ellos.

