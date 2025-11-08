Es tendencia:
logotipo del encabezado
Apertura 2025

¿Por qué no juegan Diego Laínez y Juan Brunetta en Tigres UANL vs Atlético San Luis por la Jornada 17 del Apertura 2025?

El atacante mexicano y el volante argentino estarán ausentes en el duelo de los Felinos ante los Rojiblancos por la Primera División de México.

Por Agustín Zabaleta

Sigue a Bolavip en Google!
Diego Laínez y Juan Brunetta no serán parte del duelo de Tigres UANL ante Atlético San Luis
© Getty ImagesDiego Laínez y Juan Brunetta no serán parte del duelo de Tigres UANL ante Atlético San Luis

En el marco de la Jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga MX, Tigres UANL y Atlético San Luis se miden este sábado 8 de noviembre desde las 17:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza. Será un duelo clave para el dueño de casa de cara a la clasificación final para la disputa de la Liguilla. 

Publicidad

Para este encuentro, el estratega Guido Pizarro no contará con dos jugadores titulares. El volante Juan Brunetta y el atacante Diego Laínez no serán del onceno titular en los regiomontanos. El motivo radica en, en el caso del argentino, que tiene 4 amarillas, y si llega a la quinta y se perdería la Ida de los Cuartos de Final de la Liguilla. En el caso del mexicano, sin información por alguna lesión, se especula que el cambio es meramente táctico.

¿Quiénes serán los reemplazos de Diego Laínez y Juan Brunetta en Tigres UANL vs. Atlético San Luis?  

Con esta noticia, el mediocentro Diego Sánchez y el volante Marcelo Flores se sumarían al conjunto inicial para sumar minutos en el equipo alternativo que colocaría el DT. Romulo Zwarg pasaría a la defensa. De esa manera, ambos tienen la oportunidad de aumentar la consideración de cara a lo que viene.  

Publicidad

¿Cuál será la alineación de Tigres UANL vs. Atlético San Luis sin Diego Laínez y Juan Brunetta?  

Sin Diego Laínez y Juan Brunetta el conjunto auriazul formará de la siguiente manera en su encuentro contra los Rojiblancos: Guzmán; Aquino, Joaquim, Angulo, Farfán; Romulo, Gorriarán; Flores, Sánchez, Correa; y Gignac

En síntesis  

Rafael Carioca y tres más: Tigres UANL prepara una limpia extrema de su plantel para el Apertura 2025

ver también

Rafael Carioca y tres más: Tigres UANL prepara una limpia extrema de su plantel para el Apertura 2025

  • El partido Tigres UANL vs. Atlético San Luis por la Jornada 17 de la Liga MX se juega hoy, sábado 8 de noviembre.
  • El volante Juan Brunetta no juega para evitar una suspensión de Liguilla por tarjetas; la baja de Diego Laínez es táctica.
  • Los jugadores que ingresarían al once titular de Tigres UANL en lugar de ellos son Diego Sánchez y Marcelo Flores.
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
Así quedó la tabla de goleo de la Liga MX tras el gol de Brunetta ante Pachuca
Liga MX

Así quedó la tabla de goleo de la Liga MX tras el gol de Brunetta ante Pachuca

Hat-trick de Brunetta y Liga MX al rojo vivo: así está la tabla de goleo del Torneo Apertura
Liga MX

Hat-trick de Brunetta y Liga MX al rojo vivo: así está la tabla de goleo del Torneo Apertura

Así quedó la tabla de goleo del Apertura 2025 tras anotación de Juan Brunetta en Tigres UANL
Liga MX

Así quedó la tabla de goleo del Apertura 2025 tras anotación de Juan Brunetta en Tigres UANL

¿Por qué no juegan Lucas Ocampos y Oliver Torres en Chivas vs. Rayados por el Apertura 2025?
Rayados de Monterrey

¿Por qué no juegan Lucas Ocampos y Oliver Torres en Chivas vs. Rayados por el Apertura 2025?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo