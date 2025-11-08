En el marco de la Jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga MX, Tigres UANL y Atlético San Luis se miden este sábado 8 de noviembre desde las 17:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza. Será un duelo clave para el dueño de casa de cara a la clasificación final para la disputa de la Liguilla.

Para este encuentro, el estratega Guido Pizarro no contará con dos jugadores titulares. El volante Juan Brunetta y el atacante Diego Laínez no serán del onceno titular en los regiomontanos. El motivo radica en, en el caso del argentino, que tiene 4 amarillas, y si llega a la quinta y se perdería la Ida de los Cuartos de Final de la Liguilla. En el caso del mexicano, sin información por alguna lesión, se especula que el cambio es meramente táctico.

¿Quiénes serán los reemplazos de Diego Laínez y Juan Brunetta en Tigres UANL vs. Atlético San Luis?

Con esta noticia, el mediocentro Diego Sánchez y el volante Marcelo Flores se sumarían al conjunto inicial para sumar minutos en el equipo alternativo que colocaría el DT. Romulo Zwarg pasaría a la defensa. De esa manera, ambos tienen la oportunidad de aumentar la consideración de cara a lo que viene.

¿Cuál será la alineación de Tigres UANL vs. Atlético San Luis sin Diego Laínez y Juan Brunetta?

Sin Diego Laínez y Juan Brunetta el conjunto auriazul formará de la siguiente manera en su encuentro contra los Rojiblancos: Guzmán; Aquino, Joaquim, Angulo, Farfán; Romulo, Gorriarán; Flores, Sánchez, Correa; y Gignac.

En síntesis

