¿Lo convierten en Clásico? Tigres UANL jugará un amistoso ante América y lo bautizó con curioso nombre

Con el crecimiento de Tigres UANL en la última década y media a fuerza de títulos y protagonismo en casi todos los torneos que disputa en México, se ha vuelto un gran escollo para todos los equipos, incluso para América, considerado el equipo más grande del país.

Publicidad

Publicidad

Ante este panorama, ambas instituciones han formalizado en los últimos días un acuerdo para llevar su competitividad a Estados Unidos durante la Fecha FIFA de marzo bajo un nombre que ya genera eco entre los aficionados de ambos conjuntos: “Golden Clash”.

El “Choque Dorado”, como es en español, no solo representa un partido amistoso, sino la validación de una de las rivalidades más vibrantes del fútbol mexicano actual, impulsada especialmente por el dominio de Tigres Femenil, máximo ganador del torneo, y la jerarquía histórica de las Águilas.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

El término “Golden Clash” refleja el estatus de élite que ambos equipos han alcanzado y ha tenido una recepción positiva entre los seguidores. El nombre hace alusión directa a los colores institucionales y al éxito reciente que han acumulado en sus vitrinas.

Acorde a Récord, son varias las aristas a considerar de porque este partido puede ser un clásico más allá de ser uno claramente nuevo: los Felinos dominan en la rama femenil, los Azulcrema en la rama masculina, un poderío económico muy claro sobre la mayoría de clubes y la expansión internacional por buscar asentar la rivalidad fuera de México.

¿Cuándo y dónde juegan Tigres UANL vs. América por el Golden Clash?

ver también Leyenda de América arremetió contra la directiva del equipo y los refuerzos: “Han fichado petardos”

El próximo 28 de marzo en el Ronald W. Reynolds Razorback Stadium de la ciudad de Fayetteville, estado de Arkansas, se llevará a cabo una doble jornada, ya que se medirán los equipos femeniles y masculinos. A las 14:00 horas (Ciudad de México) se enfrentarán las mujeres, mientras que a las 17:00 los varones.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

En síntesis