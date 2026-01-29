El legendario exjugador del América, Antonio Carlos Santos, volvió a la escena luego de comentar el presente de las Águilas. Uno de los símbolos de los Azulcremas se expresó por la conformación de la plantilla y no se guardó nada contra la directiva.

Exigente, así arrancó el ex jugador 8 veces campeón con los capitalinos, señalando las metas que se debe trazar la institución: “América tiene que estar diseñado para jugar todo un año y ganar todos los campeonatos que se pongan en frente“.

Y fue contundente por la calidad de jugadores que ha sumado la éntidad mexicana en los últimos tiempos en diálogo con W Deportes y que no cumplen con las expectativas: “El América ha sido un equipo más comprador de petardos que de grandes futbolistas“.

Antonio Carlos Santos brilló en América entre 1987 y 1992. [Foto: Getty Images]

Por otro lado, apoyó a los formados en el club, como Ramón Juárez: “Es importantísimo, pero importantísimo, y eso debería estar en la política del club, así en letras bien grandes: política del club, los canteranos, mayor oportunidad, más trabajo“.

Las declaraciones del exjugador reabren el debate sobre el rumbo del club y colocan bajo la lupa decisiones estructurales que, más allá de los títulos recientes, siguen generando división. Incluso se ha hablado sobre la posibilidad de la salida de Santiago Baños, director deportivo de la institución.

¿Cuándo vuelve a jugar América por el Clausura 2026?

De cara a poder conseguir su primera victoria en el actual certamen, el cuadro azulcrema estará recibiendo al Necaxa por la Jornada 4 el próximo sábado 31 de enero desde las 21:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Ciudad de los Deportes de la capital mexicana.

