Chivas recibe al Club América este sábado desde las 21:10 hs de la CDMX por el Clásico Nacional en el Estadio Akron. El Rebaño Sagrado llega como favorito al encuentro, ya que es el único líder del torneo y mantiene puntaje perfecto. Del otro lado, Las Águilas atraviesan un momento menos sólido que en temporadas anteriores, algo que no ocurría desde hace varios años.

Sin embargo, un clásico es distinto y la historia suele quedar de lado cuando rueda la pelota. Más allá del presente de cada equipo, este tipo de partidos se juegan con intensidad, carácter y jerarquía, factores que pueden inclinar la balanza para cualquiera de los dos.

En la previa del encuentro, los futbolistas del equipo de André Jardine se mostraron confiados y dejaron en claro que no se sienten menos que su rival. Incluso, enviaron mensajes directos al conjunto dirigido por Gabriel Milito, calentando aún más el ambiente antes del choque en Guadalajara.

Los jugadores que advirtieron a Chivas

Henry Martin fue contundente al marcar postura: “En los Clásicos no hay favoritos, pero si tuviera que haber uno definitivamente es América”. Y agregó: “Nosotros hemos demostrado que nos hemos parado en esa cancha y no nos pesa”.

Por su parte, Víctor Dávila también dejó clara la mentalidad del plantel azulcrema: “Si bien puede que alguno que otro resultado haya sido a favor de Chivas, la verdad es que los últimos años hemos dominado la Liga. Difícil sentirnos debajo de Chivas”.

Finalmente, Brian Rodríguez puso el foco en la importancia histórica del duelo: “Ahora a afrontar lo de la Liga MX, que es nada menos que un Clásico Nacional. Lo afrontaremos con la jerarquía de ese partido y la historia que te tiene. Todo el mundo sabe que el Clásico Nacional es un partido aparte y nos plantaremos en Guadalajara a dar lo mejor“. Además fue más picante: “¿Partido bravo? Sí, para ellos“.

