Clausura 2026

David Faitelson reveló al gran candidato para ganar el Clásico Nacional ¡No te lo pierdas!

El periodista mexicano dio a su candidato para una nueva edición del partido más importante de clubes de la Primera División de México.

Por Agustín Zabaleta

El próximo sábado 14 de febrero desde las 21:07 horas (Ciudad de México), Chivas y América se cruzan en una nueva edición de Clásico Nacional. Será en el Estadio Akron de la ciudad de Guadalajara y por la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX.

En la previa del duelo, todos los periodistas y analistas comentan quién llega mejor y cómo se dara el duelo entre los Rojiblancos y las Águilas. Y uno quien dio a su candidato a quedarse con el duelo es el comunicador David Faitelson, quien no dudó.

Así lo manifestó en un posteo a través de su cuenta de ‘X’, ex Twitter: “Chivas llegará como favorito al clásico… Sería injusto demeritar su temporada… Y es simple: juegan mejor al futbol que el América…“. Un aluvión de comentarios de aficionados se sumaron al debate.

El mismo también aprovechó sus redes sociales para criticar al equipo de André Jardine por el pálido empate de local ante Olimpia de Honduras por la Concachampions 2026: “El América y la Concacaf: las mismas dudas de la última época…“. El cuadro mexicano avanzó gracias a la victoria 2-1 de visitante.

Cabe recordar que el Rebaño Sagrado arriba a este compromiso en su casa y ante su gente con puntaje ideal, tras sacar un pleno de victorias en el inicio de la Fase Regular del torneo. En cambio, los Azulcremas acumulan 2 victorias, 2 empates y una derrota, teniendo un inicio más irregular.

Historial completo entre América y Chivas

David Faitelson reveló las 3 cosas que le faltaron a Pumas UNAM para evitar el fracaso en Concachampions

David Faitelson reveló las 3 cosas que le faltaron a Pumas UNAM para evitar el fracaso en Concachampions

Tras 263 partidos contando duelos oficiales y amistosos, los de Coapa acumulan 99 victorias ante su eterno rival, mientras que los de rojo y blanco suman 81. Esto quiere decir que los de la capital mexicana comandan el historia con una diferencia a favor de 18 victorias. Empataron en 83 ocasiones.

En síntesis

  • David Faitelson señaló a Chivas como favorito para ganar el próximo Clásico Nacional.
  • El partido será el 14 de febrero a las 21:07 horas en el Estadio Akron.
  • Chivas llega con puntaje ideal, mientras América registra 2 victorias, 2 empates y 1 derrota.
