La Jornada 12 de la Liga MX llegó a su fin este domingo después del partido que disputaron entre Xolos y Rayados, el cual finalizó 2-2. Ahora el Apertura 2025 entra en un período de descanso debido a la Fecha FIFA y el torneo se retomará el próximo viernes 17 de octubre.

Tigres UANL igualó 1-1 con Cruz Azul el fin de semana. El equipo de Guido Pizarro estuvo a punto de ganarle a La Máquina, pero un penal en contra sobre el final le dio la posibilidad al conjunto de Nicolás Larcamón de empatar el partido con el gol de Ángel Sepúlveda.

Más allá de la igualdad, Tigres aún se mantiene en el Top6 de la Liga MX y el club auriazul es uno de los candidatos al título junto con otros. En este sentido, el equipo de Guido Pizarro se destaca en dos aspectos en particular por encima de todos sus rivales.

Tigres, el equipo menos goleado del Apertura 2025

Tigres es el equipo que menos goles recibió del Apertura 2025, lo que exhibe la fortaleza defensiva del equipo. Luego de la finalización de la Jornada 12, los Felinos solo recibieron 10 anotaciones y en la lista le sigue el América, que encajó 11 tantos a lo largo de la Liga MX.

Nahuel Guzmán es el portero menos goleado de la Liga MX (Getty Images)

La segunda marca que lidera Tigres es que el conjunto auriazul es el equipo con más vallas invictas del torneo con 7, lo que habla bien de la defensa y del nivel de Nahuel Guzmán. El segundo equipo que más veces mantuvo la portería en 0 es Xolos con 5.

Tigres parecería estar preparándose para la Liguilla antes de tiempo, porque contar con una buena defensa y que a un equipo le conviertan pocos goles es clave cuando llegue la hora de la verdad. Sin embargo, todavía faltan varias jornadas y está por verse el futuro a corto plazo del club auriazul.

Los equipos menos goleados de la Liga MX