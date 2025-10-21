Tigres UANL se enfrenta este miércoles contra Pachuca en un duelo clave por la Jornada 14 de la Liga MX. El equipo de Guido Pizarro está 5° en la tabla, pero quiere seguir sumando puntos para intentar terminar lo más arriba posible antes del comienzo de la Liguilla.

Los Felinos vienen de ganarle por 5-3 a Nexaca con goles de Juan Brunetta, Ángel Correa y Diego Lainez, tres futbolistas ofensivos que han sido pilares en Tigres en este semestre. Mientras que estos jugadores han tomado relevancia, otros como Uriel Antuna han sido cada vez más relegados.

Por esta razón, y si bien todavía falta para que se inicie el mercado invernal que comenzará una vez que finalice el Apertura 2025, el programa Futbol sin Fronteras reveló que Tigres buscará desprenderse de Uriel Antuna y que será el primer apuntado para recibir dinero.

Recordemos que el club auriazul fichó a Uriel Antuna en agosto de 2024 por aproximadamente 7,5 millones de dólares. Tigres hizo una inversión importante por el delantero, pero el ex Cruz Azul no ha encajado en el plantel ni ha rendido como se esperaba.

Uriel Antuna no cumplió con las expectativas en Tigres (Getty Images)

Uriel Antuna disputó 42 partidos hasta el momento con Tigres, en los que convirtió 1 gol y dio 3 asistencias. El extremo no cumplió con las expectativas y la última titularidad del mexicano en los Felinos fue en abril, cuando el equipo se enfrentó en la semifinal de la Concachampions con Cruz Azul.

De esta manera, y considerando que la llegada de Ángel Correa en el mercado pasado también le restó importancia y minutos a Uriel Antuna, el mexicano podría estar transitando sus últimas semanas como futbolista en el equipo de Guido Pizarro.

El valor de Uriel Antuna

Si finalmente se confirma que Tigres buscará desprenderse de Uriel Antuna, habrá que ver qué equipo está dispuesto a desembolsar unos buenos millones por el jugador. Según Transfermarkt, el extremo tiene un valor de 3 millones de dólares para comprar su ficha.