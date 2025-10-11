Tigres UANL se encuentra en una buena posición en la Liga MX de cara a una futura Liguilla, aunque todavía restan cinco jornadas para que finalice la fase regular. El equipo de Guido Pizarro está 5° con 23 puntos y es el conjunto que menos goles recibió en el torneo.

Guido Pizarro recién está atravesando sus primeros meses como entrenador después de lo que fue su repentino retiro para transformarse en el técnico de Tigres tras la salida de Veljko Paunovic. El DT argentino ha ido aprendiendo en el camino y busca ganar su primer título con el club auriazul.

No obstante, Guido Pizarro sorprendió al confesar que su etapa como entrenador la está disfrutando más que cuando era jugador: “Como jugador era muy profesional y todo, pero como técnico me apasiona mucho más, a veces surgen situaciones en mi casa o en comidas con gente y ahí se desvirtúa la comida porque empezamos a hablar de táctica, empezamos a mover los saleros y eso me apasiona”, comentó el argentino en una entrevista con RG La Deportiva.

“Después en lo personal, y ojalá lo pueda hacer, es la invitación al jugador de futbol a seguir creciendo. Eso a mí me apasiona también porque ahí entra el poder hacerle ver todo el potencial que tiene, aunque hoy no pueda verlo, entonces ahí hay temas de credibilidad, de acompañamiento, de exigencia de saber que para llegar más alto hay que dar más, eso me llena mucho”, agregó el entrenador de Tigres.

Guido Pizarro en su época como jugador (Getty Images)

Por último, Guido Pizarro reveló por qué eligió convertirse en técnico: “Voy a responder desde el corazón, yo hago esto por pasión, porque me apasiona el futbol y porque me llama mucho la atención el poder potenciar a un jugador, también a la persona, me gusta dar herramientas personales a los jugadores’’.

Los números de Guido Pizarro

Guido Pizarro estuvo presente en 33 partidos de Tigres desde que se transformó en el DT en marzo de este año. Hasta el momento el club auriazul ganó 14 de estos encuentros, empató otros 13 y solo perdió 6 juegos, con un saldo de 49 goles a favor y 33 en contra.

Tigres todavía no aseguró su lugar en la Liguilla del Apertura 2025 y le quedan cinco partidos por disputar. Necaxa, Pachuca, Xolos, Rayados y Atlético San Luis son los próximos rivales del club auriazul de cara a la recta final de la fase regular antes del comienzo de la etapa más decisiva.