Atlas y Mazatlán igualaron 0-0 este viernes en el partido que disputaron por la Jornada 12 del Apertura 2024. Tanto los Rojinegros como los Cañoneros necesitaban sumar un triunfo. Sin embargo, ninguno de los dos equipos consiguió sacar una ventaja.

Los Zorros venían de cortar una racha de tres derrotas consecutivas en la Liga MX luego de vencer por 3-2 a Chivas en el Clásico Tapatío. Después de este triunfo el torneo se frenó por unos días por la Fecha FIFA, y se reanudó este fin de semana tras la finalización de la misma.

En este sentido, y luego de la victoria ante Chivas, el juego ante Mazatlán en el Estadio Jalisco se presuponía un buen partido para sumar otro triunfo y seguir asegurando su lugar como mínimo en el Play-In. No obstante, los Rojinegros no pudieron doblegar a los Cañoneros.

El enojo de Beñat San José

Producto de no poder conseguir el triunfo, Beñat San José, entrenador de Atlas, se mostró enfadado: “Hemos tenido cuatro ocasiones claras que hubiera puesto a nuestro favor el juego, de no marcar ellos iban a tener poder, la verdad nos vamos fastidiados por no conseguir la victoria y no hemos merecido el empate“.

Por otro lado, el técnico español habló sobre el mal estado del campo del Estadio Jalisco. Cabe destacar que a principios de octubre se llevó a cabo un recital de Luis Miguel en el recinto y el club no logró reestablecerlo en las mejores condiciones al terreno.

”La cancha es importante en todos los estadios, la liga mexicana se caracteriza por tener buenas canchas, tengo la certeza que la directiva ha trabajado para que estuviera lo mejor posible, pero cuando hay un concierto hay poco que hacer y eso, tengo plena certeza que se ha hecho lo posible”, comentó en un inicio Beñat San José.

“Pero después de un concierto así, la cancha no puede responder. El club ha hecho lo posible, ojalá se recupere la cancha y no tenga más eventos que lo puedan estropear”, concluyó el entrenador de Atlas.