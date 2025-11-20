¿Por qué no juega Alexei Domínguez en Pachuca vs. Pumas UNAM por el Play-In del Apertura 2025?

En el marco del Play-In del Apertura 2025 de la Liga MX, Pachuca recibe a Pumas UNAM este jueves 20 de noviembre desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Hidalgo de la ciudad de Pachuca. Ambos conjuntos necesitan la victoria para avanzar en el torneo mexicano.

Para este encuentro, el estratega Esteban Solari no contará con una pieza que suele sumar minutos. El delantero mexicano Alexei Domínguez no será titular e iniciará el duelo en el banquillo. A falta de información oficial, se especula que el cambio es meramente táctico.

¿Quiénes será el reemplazo de Alexei Domínguez en Pachuca vs. Pumas UNAM?

Con esta noticia, el delantero Luis Quiñones tendrá su oportunidad y tendrá la chance de mostrarse y sumar consideración para con el director técnico, sobre todo pensando en el Clausura 2026 del año próximo.

¿Cuál será la alineación de Pachuca vs. Pumas UNAM sin Alexei Domínguez?

Sin Alexei Domínguez, el conjunto albiazul formará de la siguiente manera en su encuentro contra los Universitarios: Moreno; García, Bauermann, Barreto, Aceves; Bautista, Pedraza; Kenedy, Idrissi, Quiñones; y Valencia.

