Tras una larga espera, este jueves 20 de noviembre será el puntapié inicial para la instancia de Play-in del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Se trata de un ‘repechaje’, donde los cuatro equipos que no pudieron obtener su pasaje directo a la Liguilla, tendrán la posibilidad de disputarse los últimos dos cupos por medio de tres partidos que definirán a los clasificados restantes.

En el primer día de esta fase previa a los cuartos de final, Pachuca recibirá a Pumas y luego Xolos recibirá a FC Juárez. El perdedor del primer encuentro quedará eliminado de inmediato, mientras que el ganador clasificará al “partido 3”; al mismo tiempo, el perdedor del segundo encuentro recalará en el “partido 3” mientras que el ganador clasificará directamente a la Liguilla.

De este modo, el primer clasificado del Play-in para cuartos de final saldrá del Xolos-FC Juárez de hoy. Una vez confirmada ese ‘séptimo cupo’, el “partido 3” brindará la última plaza a la Liguilla, que estará entre el perdedor de Xolos-FC Juárez y el ganador de Pachuca-Pumas. De los cuatro equipos, sólo dos podrán meterse en los Playoffs del Torneo Apertura de esta Liga MX.

El Estadio Hidalgo, uno de los anfitriones del Play-in del Apertura [foto: Getty]

El Play-in del Apertura 2025, sin ventaja deportiva para desempatar:

A diferencia de lo que muchos piensan o imaginaban, en caso de igualdad al cabo de los noventa minutos, los equipos mejores posicionados en la tabla general no tendrán ventaja deportiva: si hay un empate en tiempo regular en cualquiera de los compromisos del Play-in, todo se resolverá por medio de una tanda de penales desde los doce pasos para conocer al vencedor.

Esta decisión corresponde a que las autoridades consideran que los clubes con mejor posición en la tabla general ya cuentan con el beneficio de ser locales en el Play-in, por lo que si además pudiesen clasificarse con un empate, sería demasiado injusto para los equipos contendientes que serán visitantes en los tres enfrentamientos de esta instancia preliminar.

Los rivales de los clasificados del Play-in en la Liguilla:

Mientras que en esta ronda de ‘repechaje’ tendrán oponentes ‘accesibles’ o al menos, más parejos, en los cuartos de final aguardan todos contrincantes de altísimo nivel a los equipos que avancen a la Liguilla: el vencedor de Xolos-FC Juárez irá ante Tigres UANL en el Estadio Universitario (en un duelo de segundo contra ‘séptimo’), en tanto que el ganador del “partido 3” irá ante Toluca en el Estadio Nemesio Diez (en un duelo de primero contra ‘octavo’). En cualquier caso, tendrán que duplicar esfuerzos para mantener viva la ilusión de ser campeones.

