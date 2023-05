Sergio Pérez tuvo un fin de semana para el olvido en el Gran Premio de Mónaco, justo en una de las carreras más importantes del calendario. Vivió una verdadera pesadilla, finalizó decimosexto y se alejó de Max Verstappen en la tabla general del campeonato mundial 2023 de la Fórmula 1.

El nivel de Checo estuvo lejos de ser el óptimo y, además de ganarse el regaño de sus jefes en la interna de Red Bull Racing, fue destrozado como nunca por la prensa internacional. Al mexicano no le perdonaron este traspié y lo criticaron ferozmente.

Crash le dio una valoración de 2 puntos. “No hay nada positivo para que Pérez se lleve de Mónaco. Se estrelló en la calificación, golpeó la espalda de Magnussen y casi choca contra la pared a la salida de la chicana de la piscina. Horrible“, apuntó.

Planet F1 le dio una valoración de 1.5 puntos. “Pérez realizó uno de los fines de semana inconsistentes que ocasionalmente produce y posiblemente sea la razón por la que Red Bull se muestra reacio a intervenir cuando lleva la pelea a Verstappen: saben que el mexicano eventualmente lo hará, demostrará esa inconsistencia”, señaló el portal.

The Race colocó a Checo como el PEOR piloto del fin de semana. “Pérez arruinó su fin de semana cuando fue sorprendido por la parte trasera saliendo relativamente tarde en Ste Devote, lo que lo puso contra la pared en la segunda vuelta de su primera Q1. No usó el tráfico que se había atravesado en la salida de boxes para mantenerse fuera de su camino como excusa y “No puedo creer lo que he hecho” fue su veredicto. El error “inaceptable” de la Q1 significó que “fue un fin de semana terrible””, admitió.