En una noche épica, Tigres UANL remontó ante el Deportivo Guadalajara (2-3) en el Estadio Akron y se consagró Campeón del Torneo Clausura 2023 de Liga MX. André-Pierre Gignac, Sebastián Córdova y Guido Pizarro, los héroes Felinos para la conquista de la octava estrella en la historia de la institución.

Uno de los protagonistas en silencio fue Luis Quiñones, quien completó los 120 minutos de juego y participó en todo. Hasta en las polémicas. Le pegó un pelotazo a la banca de Chivas, ganó el tiro de esquina del gol del título e hizo expulsar a Gilberto Sepúlveda. Pero no terminó ahí…

La alegría del delantero colombiano era total al momento de la celebración y, abrazando una bandera de su país natal, se acercó a una de las gradas del Akron para saludar a algunos fanáticos Auriazules. Tuvo un grandísimo gesto: regaló su playera y les agradeció su apoyo. Aunque se pasó de la raya segundos después.

Quiñones, no conforme con esto, tomó la decisión de burlarse de los fanáticos de Chivas, quienes lo insultaron durante todo el partido. Mientras se alejaba de la zona, realizó dos gestos que no pasaron nada desapercibidos: los mandó a dormir (a lo Stephen Curry vs. Boston Celtics en 2022) y los trató de llorones.

Todo esto quedó grabado gracias a alguien que se encontraba en la grada en cuestión, y por supuesto el video se viralizó rápidamente en las redes sociales. Como no podía ser de otra manera, todos aquellos que no le van al Guadalajara aplaudieron al atacante por su trolleo.