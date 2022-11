Mientras Javier el Chicharito Hernández quedó fuera de la selección mexicana para la Copa del Mundo Qatar 2022, Cristiano Ronaldo nuevamente está convertido como la gran figura del equipo de Portugal y asistió al torneo para unirse al grupo histórico de futbolistas con cinco Mundiales.

Cristiano Ronaldo ha sido el líder de la selección de Portugal que ya clasificó a los Octavos de Final de la Copa del Mundo Qatar 2022 en la que estableció la marca como el único jugador que ha marcado gol en cinco Mundiales para hombres, y busca conseguir el título para la selección lusitana.

En laFase de Grupos de la Copa del Mundo Grupos Qatar 2022, a Cristiano Ronaldo y Portugal le falta el tercer partido ante Corea del Sur, y mientras se mantiene como uno de los atractivos del torneo, provocó algunos comentarios del delantero mexicano Javier el Chicharito Hernández, quien habló de la época en que fueron compañeros.

En charla con el streamer y youtuber español Ibai Llanos, Javier el Chicharito Hernández recordó la temporada 2014-15 en la que fue jugador del Real Madrid donde fue compañero de Cristiano Ronaldo a quien definió como "muy chingón" y "muy majo". El delantero mexicano compartió que "yo estuve un año con él, pero también coincidí con él muchos momentos. Tengo una anécdota con Cris, que a veces haciendo los baños de contrastes o haciendo una terapia un poquito más extensiva nos quedábamos mucho tiempo donde no había muchísima gente, y la verdad tuvimos muchísimas conversaciones, muchísimas pláticas".

Chicharito Hernández revela la forma de ser de Cristiano Ronaldo

Javier Chicharito Hernández, máximo goleador de la selección mexicana, elogió a Cristiano Ronaldo, máximo anotador de Portugal: "Él, cualquier cosa que se me ofreciera, siempre me ofreció muchísma ayuda y, claro, tú sabes el impacto, todo lo que genera Cristiano Ronaldo, muchísima gente cree que es de cierta manera, pero cuando lo conoces te das cuenta de que es un humano más, que también es muy modesto, muy humilde, también sabe que si él no se cree que va a ser el mejor nunca va a ser el mejor".

