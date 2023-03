Erick Gutiérrez ha recuperado la continuidad en el PSV, aunque no de la manera esperada. Y es que el mediocampista mexicano viene jugando como recambio y parece muy lejos de recuperar su sitio en el once inicial, por lo que su salida en el mercado de pases no está descartada.

Aunque todavía no se sabe con certeza lo que sucederá en el futuro de Guti, lo cierto es que el ex-Pachuca tiene un posible destino para la próxima temporada: el Benfica, equipo que actualmente dirige Roger Schmidt, quien fue su entrenador en la temporada pasada de la Eredivisie.

El estratega alemán tiene un muy buen concepto del mediocampista, quien no tuvo problemas para entender su idea de juego mientras coincidieron en el PSV. Además, Gutiérrez fue clave en la conquista de la Copa de Países Bajos, gracias a su gol en la segunda parte del partido.

"Nunca se sabe en el futbol y no puedo hablar de su futuro. Es un gran jugador y una gran persona, aprecié mucho trabajar con él en PSV. Siempre estará en mi corazón porque ganamos la Copa de Países Bajos; es un gran jugador y ya veremos lo que pase en el futuro", dijo a TNT Sports.

PSV, eliminado de la Europa League

Los Granjeros vienen de sufrir un duro tropiezo a nivel continental, siendo eliminados de la Europa League tras caer ante Sevilla por el marcador global de 3-2. Ahora los de Gutiérrez buscan mejorar su situación en la Eredivisie y no alejarse de la pelea por el liderato.