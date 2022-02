Wolverhampton pisó fuerte en el Estadio del Tottenham y volvió a amargarle la tarde a un integrante del Bix Six de la competitiva Premier League. Los Lobos ganaron 0-2 gracias a dos goles tempraneros: el primero, Raúl Jiménez de volea; el segundo, Leander Dendoncker de rebote en el área chica. Luego, supieron aguantar el resultado y se llevaron 3 puntos muy valiosos en la pelea por el ingreso a copas europeas.

Quien se fue muy conforme con la actuación de sus jugadores es Bruno Miguel Silva do Nascimento, Director Técnico de la visita. En conferencia de prensa, analizó el juego y se tomó el tiempo de halagar al delantero de la Selección Mexicana, quien cada vez se acerca más a su mejor nivel. "Esto es futbol, es muy duro. Sabe que como delantero necesita marcar goles, pero tiene muchas cosas que hacer. No se trataba solo del gol, también tuvo una buena actuación, y eso es lo más importante", apuntó.

Más tarde señaló: "Hubo muchas preguntas sobre Raúl después del partido del Arsenal, (dijeron) 'debe marcar goles, debe marcar goles, debe marcar goles'. La forma en que estamos entrenando ponemos mucha presión (sobre él). No le digo una palabra a Raúl sobre marcar goles. Mi presión siempre está en entrenar. Si entrenan como a mí me gusta, y juegan como a mí me gusta, lo bueno vendrá".

Cabe señalar que, una vez regresó de su dura lesión sufrida ante Arsenal, a Raúl Jiménez le costó tomar ritmo de juego y pasó por una sequía goleadora. Es por eso que las críticas hacia él no tardaron en llegar, ya que anteriormente venía registrando números impactantes en cuando a la producción ofensiva. Ahora, ya lleva 5 goles en la actual temporada de Premier League y volvió a ganarse la confianza de su entrenador.

¿Qué dijo Raúl Jiménez?

"Sabíamos que esta era una gran oportunidad para nosotros, para levantarnos después de la derrota del otro día. Vinimos a hacer nuestro partido y nos merecimos la victoria. Esta temporada hemos tenido problemas de cara a puerta, pero hoy conseguimos lo que queríamos. Siempre tenemos confianza porque sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Ahora estamos en un buen momento y podemos mejorar y escalar aún más en la tabla. Soñamos en grande", señaló.