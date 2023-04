Santiago Giménez es un diamante en bruto y así lo consideran en Feyenoord, club que apostó por él cuando todavía daba sus primeros pasos en la Liga MX de la mano de Cruz Azul. Llegó para esta temporada y la adaptación no le costó nada. Ya es titular indiscutido y figura de un equipo que es líder absoluto de la Eredivisie y da pelea en la UEFA Europa League.

El 9 de la Selección Mexicana acumula 16 goles y 3 asistencias en 35 partidos jugados, y lo más sorprendente es que solamente fue titular en 17 ocasiones. Siempre aporta, ya sea desde el inicio o ingresando desde el banco de suplentes. Le ha dado puntos importantes al club, por lo que se metió a la afición en un bolsillo y generó que distintas instituciones del Viejo Continente lo tengan en carpeta...

La postura del Feyenoord sobre el futuro de Santiago Giménez

Varios clubes importantes de Europa avanzarán por la ficha de Santiago Giménez en el próximo mercado de pases y lanzarán contundentes ofertas. Y el Feyenoord ya ha tomado una terminante postura: tal como confirmó su entrenador Arne Slot, buscarán la continuidad del Bebote por al menos una temporada más e intentarán no venderlo en la inmediatez.

El neerlandés confesó: "Santiago (Giménez) tiene solo 21 años. Acaba de llegar, un nuevo continente y una nueva liga. Puede hacerlo mucho mejor. Primero queríamos que estuviera más en forma. Lo logramos bastante bien. Ahora estamos tratando de hacerlo más un uso completo e incluso mejor".

"Realmente me gustaría ver a Santi quedarse más tiempo. También sería bueno para él jugar un año más aquí, pero no puedo estimar qué oportunidades tendrá. Algunas oportunidades solo se presentan una vez. También le daré el consejo de quedarse. Pero me imagino que hay personas a su alrededor que, si pueden ganar dinero con eso, dan consejos diferentes", sentenció, dejando en claro lo que buscará hacer el club con su ficha.