El hambre de gloria del Inter Miami no se detiene, sino todo lo contrato: las ‘Garzas’ van por otro título más en este 2026. Así lo quieren los jugadores y así lo ambiciona la directiva, que hizo un gran esfuerzo económico para darle un salto de calidad a la plantilla. Y de las caras nuevas, la más destacada es la de Germán Berterame, el nuevo centrodelantero titular.

No es sencillo para un atacante dejar en la banca a Luis Suárez, por trayectoria y peso específico, y a Tadeo Allende, de lo mejor del equipo campeón del año pasado. Pero con su llegada, ‘Berte’ lo ha logrado. En primer lugar, lo que hay que saber es que el club lo compró en ¡15 millones de dólares!, transformándose en el fichaje más caro de la historia de la institución.

Mientras que gran parte de Latinoamérica lo conoce por su pasado en Argentina y su gran pasado reciente en México, otros tienen poca información sobre el jugador. Lo más importante reside en que viene de ser el máximo goleador mexicano del 2025, con 28 goles en 55 juegos, estadística que captó la atención de la directiva del Inter Miami. Fue el ‘9’ más destacado de la Liga MX en la última temporada.

‘Berte’ ya debutó en amistoso, hoy lo hace oficialmente [Foto: Getty]

Mientras que sus inicios en el CF Monterrey, su último equipo, habían sido cuestionados, terminó siendo el futbolista más determinante de Rayados. Germán Berterame acabó marcando goles importantes para el cuadro regiomontano y siendo la principal arma de ataque de ese conjunto. A tal punto, que desde su salida su ex equipo ha bajado considerablemente su poderío ofensivo.

En los largos años que Germán Berterame permaneció en Rayados, aportó 68 anotaciones y 15 asistencias en 153 presentaciones para Monterey. Esos números lo dejaron entre los mejores ‘killers’ de la historia reciente del elenco albiazul. Para mala fortuna del equipo mexicano, cuando peor le iba allí lo insultaban, y cuando llegó a su prime lo fichó el Inter Miami y se marchó a la MLS.

Su extraordinario desempeño en su último club ha llevado a ‘Berte’ a ser seguido por la Federación Mexicana, tras lo cual el delantero argentino se naturalizó mexicano. Así, hoy es la primera alternativa de recambio a Raúl Jiménez en la Selección Mexicana, incluso por encima de Santiago Giménez. Germán Berterame llega a Inter Miami a hacer una buena sociedad con Leo Messi que le permita sellar su boleto a la próxima Copa del Mundo.

Todos los goles de Germán Berterame en Rayados de Monterrey: