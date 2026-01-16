¡Sacudón en Monterrey! Cuando la directiva de Rayados había anunciado que el plantel estaba cerrado en salidas y llegadas, perderán a su goleador. Germán Berterame será refuerzo del Inter Miami de los Estados Unidos, en un movimiento que se conoció en pleno partido de ‘La Pandilla’ este viernes. En este repaso, todo lo que se sabe de la operación.

Hacía ya varios meses que se rumoreaba como latente la posibilidad de que el delantero argentino naturalizado mexicano dejara el cuadro regio. Sin embargo, la institución había rechazado todas las ofertas e incluso mejorado el contrato del atacante, que marcó casi treinta goles el año pasado. Sin embargo, una situación puntual dejará a Monterrey sin su mejor carta ofensiva.

De acuerdo a lo revelado por Felipe Galindo, reconocido periodista ‘insider’ de Rayados, Inter Miami ejecutará la cláusula de salida de Germán Berterame. Cuando esto sucede en cualquier caso, el club queda atado de pies y manos: si el equipo comprador paga el dinero y el jugador acepta, la operación se hace sin importar la decisión del club dueño de la ficha del futbolista.

Mientras circula la noticia, Berterame está jugando ante Mazatlán [Foto: Getty]

Bajo estas circunstancias, Monterrey no puede ni impedir que el delantero emigre ni tampoco negociar el valor de traspaso: le entrarán 15 millones de dólares limpios. Ese es el valor de la cláusula de rescisión de Berterame y será abonado en un solo pago al contado, y excluyendo los impuestos. Así como Inter Miami abona la cifra, ingresa a las arcas del conjunto albiazul.

A esta información, Santiago Fourcade, otro de los populares reporteros regios, agregó que el propio Lionel Messi llamó por teléfono a Berterame para intentar seducirlo. Esa comunicación entre el capitán de Inter Miami y el goleador de Rayados, habría llevado al futbolista de Monterrey a decidir dar un paso al costado y cambiar de aire en su carrera.

El centrodelantero de La Pandilla firmaría un contrato a largo plazo con el equipo de la Major League Soccer, donde se prepararía para la Copa del Mundo. Aún se desconoce si el partido de hoy ante Mazatlán ha sido su despedida de Rayados o si todavía le queda algún encuentro por jugar. La noticia es muy prematura, pero es un confirmación de lo que inevitablemente sucedería en cuestión de días…

Mientras anuncian su adiós a Rayados, Germán Berterame marca ante Mazatlán:

Al mismo tiempo que la prensa regia anticipa su traspaso a Inter Miami, el atacante anotó un gol para el 4-0 de Monterrey ante los ‘Cañoneros’. El mexicano-argentino definió con sutileza una gran jugada colectiva de Rayados, tras recibir una asistencia de Anthony Martial de derecha al centro. Así, puede estar despidiéndose del club haciendo lo que captó la atención de Messi: goles. ¿Habrá sido su adiós a La Pandilla sin llegar al Gigante de Acero?

Los números de Germán Berterame en su paso por Rayados:

A lo largo de su estadía en el Monterrey, Germán Berterame convirtió 68 goles y aportó 15 asistencias en 153 partidos jugados en la institución. Allí tocó el techo de rendimiento más alto de su carrera, luego de sus experiencias en Patronato, San Lorenzo y Atlético de San Luis. Ahora, se iría a los Estados Unidos a recibir los pases-gol de Messi, buscando sostener el nivel de cara al Mundial 2026.