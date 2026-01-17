En el mundo Rayados todavía no termina de caer de pie la idea de que perderán a su principal arma de ataque para lo que resta del Clausura 2026. En los próximos días, si no es cuestión de horas, su goleador abandonará la institución. Germán Berterame continuará su carrera en Inter Miami, vigente campeón del torneo de los Estados Unidos.

En las últimas horas, todos los reportes cercanos a la operación coincidieron que la operación constará de un paquete de 15 millones de dólares limpios para Monterrey. Con ese dinero, Tato Noriega y su equipo de trabajo tendrán la difícil tarea de cerrar un fichaje que cubra la cuota goleadora que dio Berterame en este último tiempo.

Ahora bien, lo que muchos se preguntan es por qué el jugador da luz verde a avanzar en su traspaso a la Major League Soccer, si está tan cómodo hoy en Rayados. Sí, un primer factor es el mencionado llamado de Lionel Messi, pero la cuestión tiene varias aristas más allá de que el argentino lo hará hacer muchos más goles.

Rayados se despide de su goleador, Germán Berterame [Foto: Getty]

No obstante, hay otro detalle clave que acaba de salir a la luz. Tom Bogert, el mejor periodista que cubre la MLS, ha destapado un pormenor fundamental del caso. Germán Berterame será uno de los 3 jugadores franquicia (DP) del Inter Miami. En el club estadounidense lo pondrán a la altura de sus grandes estrellas, a nivel deportivo y económico.

En la Major League Soccer, todos los equipos tienen un tope salarial para sus jugadores, ¡excepto! para los “Designated Players”, que es lo que será Berte. Esto es, una figura a la cual un club puede pagarle mucho más dinero, ya que sólo una parte de su salario cuenta para ese tope. De este modo, si bien no se ha dado a conocer, el delantero multiplicará el valor del salario que tiene en Rayados (la MLS luego los publica en su web en forma pública).

Para tomar dimensión, hoy Inter Miami tiene dos DPs: Lionel Messi y Rodrigo De Paul, uno que llegó del París Saint-Germain y otro del Atlético de Madrid. A esos dos jugadores franquicia se les sumará el tercero que permite el reglamento, que será el propio Germán Berterame, proveniente del CF Monterrey. Tendrá ese alto status dentro de lo que es la plantilla del equipo de Fort Lauderdale.

Así, el atacante mexicano-argentino tendrá un sueldo millonario base fijo cubierto por tope salarial y otro que se arregla entre club y jugador. Por ejemplo, Leo Messi, según los datos oficiales, tiene un salario fijo de 12 millones de dólares, pero con la otra parte de ‘DP’ llega a los 20 millones. Si bien Berterame tendrá lógicamente un contrato inferior al del “10”, será uno de los tres mejores pagos del plantel, junto a él y De Paul.

